Audio revela la injerencia del Ejecutivo para que renuncie el superintendente de Bancos designado

Caicedo indicó a EXPRESO que "actores" intentaron extorsionarlo con el audio, pero que su conversación con Raúl González no tiene "nada de malo".

Un cuestionamiento más. La tarde del 9 de agosto de 2022 se reveló un audio de una conversación telefónica entre el consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, y el entonces aspirante a superintendente de Bancos, Raúl González, donde se indica que el presidente de la República, Guillermo Lasso, "ya no quería" a González en la terna para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia.

"Tú me diste la palabra de algo y no lo cumpliste", dijo Caicedo a González en el audio revelado por Teleamazonas haciendo referencia a la comparecencia de González ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) previo a su designación como superintendente. Además, el consejero de Gobierno continúa diciendo que "quise hacer terminar esto de una buena forma", pero que ante la asistencia de Gonzáles, "vas a terminar peor que antes".

En el audio, Caicedo hace hincapié en que el presidente Lasso "no te quiere en su terna" para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. Según explicó el consejero de Gobierno a EXPRESO, "cuando nos enteramos (el Ejecutivo) que (González) estaba negociando tras bastidores con asambleístas y actores políticos, perdió la confianza que motivó su inclusión en la terna". Negociaciones que estaban enfocadas a respaldar la designación de González.

Además, sobre el acuerdo que González hace entrever en el audio sobre la suspensión de la sesión del Pleno del Cpccs, Caicedo indica que no hubo intervención de la Función Ejecutiva y que fue el mismo González que "pidió que se de esas suspensión (para renunciar a la terna) y no se dio porque nosotros no controlamos ese tema".

Caicedo también indicó que él ya tenía conocimiento de que esa conversación con González fue grabada y que "me intentaron extorsionar con publicarlo". Según explicó el consejero, el objetivo era que el Ejecutivo no insista en la salida de González de la terna para designar al superintendente de Bancos.

Al ser consultado si el presidente de la República, Guillermo Lasso, le ha mostrado su respaldo luego de la liberación de este audio, Caicedo respondió que "no hay nada malo en ese audio".

El 20 de julio de 2022, Raúl González fue designado como nuevo titular de la Superintendencia de Bancos. Luego, el 28 de julio posterior, se presentó una acción de protección en contra de la elección de González para evitar su posesión en la Asamblea Nacional como nueva autoridad de control, misma que fue concedida.

UNA PRÁCTICA COMÚN

En febrero de 2022, se filtró chats entre la asesora 4 de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia, Karen Sichel, y el asesor 3 grado 4 del Pleno del Consejo de Participación, Alejandro Gallo, sobre reformas a los reglamentos, análisis jurídicos para la ampliación de plazos de los concursos de designación de autoridades, entre otros temas.

En su momento, el ahora señalado consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, indicó a este Diario que en los chats no develan ninguna práctica irregular y que es "común y corriente" que dos instituciones del Estado se coordinen.