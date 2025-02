Audiencia de juicio por el caso Purga continuará el fin de semana

La audiencia de juicio por el caso Purga se extenderá incluso hasta el fin de semana, según el anuncio de la jueza Daniella Camacho, jueza ponente de la sala especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Para esta jornada, convocada a las 09:45, se prevé que continúen los testimonios de los peritos convocados por la Fiscalía General del Estado. En la mayoría de los casos, estos peritos también han sido llamados por los representantes del Consejo de la Judicatura y de la Procuraduría General del Estado, quienes forman parte de la acusación junto al Banco del Pacífico.

Esta será la sexta jornada del juicio por delincuencia organizada contra el exasambleísta Pablo Muentes, la ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo, el exjuez Johan Marfan y otros 10 procesados, entre los que se incluyen abogados y un militar. Las audiencias han sido extensas y se han prolongado hasta por 14 horas.

RELACIONADAS Estos son los operativos de control que se realizarán en Guayaquil este 13 de febrero

Deportan desde EE.UU. a ecuatoriano buscado por trata de personas Leer más

Hasta el momento, todos los testimonios han sido parte de la práctica de prueba de la Fiscalía General, y en su mayoría, han sido peritos de la Policía Nacional en diversas ramas. Ayer por la tarde, estuvo presente el sargento primero Hugo Iván Adriano, quien tuvo a su cargo cinco pericias para analizar imágenes, fotogramas, videos, enlaces, etc.

El testimonio del sargento Hugo Iván Adriano

Entre el material presentado por el perito estuvieron videos de la campaña del expresidente de la Corte de Justicia del Guayas, Hugo González, y del estado de la alfombra de la sala de la Corte del Guayas antes de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército financiara la remodelación del piso, como supuesto pago por un fallo judicial a su favor. También se presentaron enlaces de tuits de un "troll center" que manejaba Mayra Salazar para atacar a los abogados externos del Banco del Pacífico en el contexto del litigio judicial entre esa institución y Muentes.

Sin embargo, durante el testimonio surgieron inconvenientes. La abogada Mar Gallegos, parte de la defensa técnica de Fabiola Gallardo, pidió al perito leer el texto de varios tuits de la cuenta oficial de la Corte del Guayas. No obstante, los textos no eran legibles en la impresión del expediente, por lo que solicitó la reproducción de los mismos. Sin embargo, eso no fue posible, ya que por varios minutos la Fiscalía no pudo encontrar el CD en donde el perito había entregado el informe completo de su análisis, el cual incluía respaldos de 1000 enlaces, de los cuales 805 contenían contenidos y correspondían a publicaciones entre 2022 y 2023.

Gallegos insistió en que para su defensa era crucial leer los textos y solicitó la suspensión de la audiencia hasta que se encontrara el CD, pero la jueza Camacho no lo permitió. Después de que personal de la Fiscalía revisara el expediente, el fiscal General subrogante Wilson Toainga informó que el CD se encontraba en Criminalística por un pedido de un nuevo peritaje.

Complicaciones tecnológicas durante la audiencia

La jueza Camacho señaló: “Este tribunal encuentra una salida salomónica. Se suspende su testimonio, usted no queda liberado hasta que la Fiscalía recupere el CD de Criminalística”. Finalmente, el perito indicó que tenía una copia del informe en su correo electrónico, pero nuevamente surgieron problemas, ya que en la Corte Nacional de Justicia no hay internet para proyectar información en línea durante las audiencias. Los abogados de Gallardo ofrecieron compartir datos desde el computador utilizado para la proyección del informe del perito Adriano, pero finalmente él hizo la conexión a través de los datos de su teléfono celular hacia la laptop. Aunque se resolvió el problema, el perito Adriano no quedó liberado y será convocado en una próxima jornada del juicio.

El presidente Daniel Noboa y Verónica Abad se enfrascan en su pugna Leer más

Otros testimonios y peritajes relevantes

En los tuits solicitados por la defensa de Gallardo para su lectura, se incluyeron publicaciones sobre encuentros académicos en los que ella participaba junto a miembros de la Corte del Guayas, así como información sobre el proceso judicial de alias Fito, en el que solicitaba permanecer en la cárcel regional y no ser trasladado a La Roca.

Posteriormente, intervino el perito Carlos Hernández, capitán de Policía, quien tuvo a su cargo la transcripción de los diálogos de un video en el que Gallardo entrevistaba al entonces juez Reinaldo Cevallos, quien fue promovido y también es parte del proceso Purga.

Durante la jornada de ayer, también intervinieron otros peritos que realizaron identificaciones de voz, señales acústicas, rasgos morfológicos en imágenes dudosas para identificar a personas, la transcripción de 62 archivos de audio, autenticidad de documentos, análisis contable y reconocimiento del salón de los presidentes de la Corte del Guayas, donde se hizo la renovación del piso por cuenta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO