Estos son los operativos de control que se realizarán en Guayaquil este 13 de febrero

Los operativos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) han tenido un sostenido crecimiento en los últimos meses en Guayaquil. Esto se debe a las constantes infracciones cometidas en Guayaquil.

Los reclamos por mal estado de vías empiezan a ser atendidos en el sur de Guayaquil Leer más

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, los operativos de control han dejado decenas de vehículos retenidos, personas aprehendidas y conductores multados.

EXPRESO pudo conocer los operativos de control que se realizarán este jueves 13 de febrero en diversas partes de la ciudad.

En la avenida del Bombero se realizará el control de placas y vidrios polarizados, en el barrio Centenario, al sur de Guayaquil, se realizarán controles del orden público. Mientras que en la avenida Pedro Menéndez Gilbert se realizará la revisión técnica vehicular.

Informamos a la ciudadanía que este jueves 13 de febrero realizaremos operativos de control en distintos puntos de la ciudad.



Recuerda llevar contigo toda tu documentación actualizada y respetar las normas de tránsito.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/mCWDY96zSd — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) February 13, 2025

Te podría interesar: ¿Dónde instalarán nuevos parquímetros en Guayaquil?

Datos del último operativo de la ATM

La mañana del miércoles 12 de febrero, en un operativo llevado a cabo en las zonas de la cooperativa Juan Montalvo y Florida, al norte de Guayaquil, varios ciudadanos fueron sancionados nuevamente.

Aquiles Álvarez dijo que el terminal de vía a la costa estaría antes de lo previsto Leer más

Este diario pudo conocer que en el operativo se emitieron 20 citaciones y se retuvieron 16 vehículos, que abarcan motocicletas, automóviles y tricimotos, dejando un total de 36 sancionados.

Durante la ejecución del operativo, se presentaron quejas por parte de algunos ciudadanos afectados, quienes alegaron un trato desigual.

Dereck Salvador, uno de los ciudadanos sancionados, expresó su descontento: "Se me llevan mi moto porque no he pagado matrícula, pero hay más personas y las han dejado pasar. Es porque ellos tienen padrinos y yo no. No es justo".

En muchos casos, la retención de vehículos se debió a la falta de la documentación necesaria o porque los vehículos no estaban debidamente matriculados.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ