Darío Arturo Chinchay San Lucas, alias 'Morado' de 34 años de edad, uno de los sospechosos detenidos por el atentado con explosivo en la calle 8 del Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, fue detenido este miércoles por la Policía Nacional en el suburbio del puerto principal. El ciudadano confesó haber participado en el atentado terrorista que cobró la vida de 5 personas la madrugada del pasado domingo 14 de agosto.

A la hora de su detención alias 'Morado' -quien pertenece a la banda delictiva de los Águilas- llevaba en su pie izquierdo un grillete electrónico, pues hace nueve días (5 de agosto) del atentando se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre él por su vinculación a un caso de tentativa de asesinato ocurrido en abril de este año y se dispuso la prohibición de salida del país y presentación periódica cada 10 días.

De acuerdo al fallo del tribunal de jueces conformado por Víctor Vaca Gonzales, Juan Paredez Fernández y Beatriz Cruz Amores, la prisión preventiva no tenía motivación debida. "Se constata que no existe un informe médico legal o un reconocimiento médico legal sobre las personas heridas en el atentado objeto material de este proceso penal. Tampoco hay evidencia de las armas, sólo un vehículo, y el auto de prisión preventiva no tiene la motivación debida", se indica en una parte de la resolución. Donde además se señala que "fiscalía no ha realizado una investigación eficaz, eficiente que dé como resultado la identificación clara y concreta de quiénes serían los autores del delito de este proceso penal".

Sobre la ahora pieza clave del atentado en la calle 8 reposa un historial de antecedentes penales.

Agosto, 2016: robo

Noviembre, 2018: robo

Abril, 2020: receptación

Marzo, 2022: receptación

Abril, 2022: asesinato

Este último, relacionado al atentado contra siete personas en el distrito Portete el pasado mes de abril, y por el cual solo estuvo detenido cuatro meses, hasta el 8 de agosto, día en que salió en libertad por el cambio de la prisión preventiva por un grillete electrónico, explicó el comandante de la policía de la zona 8, Víctor Zárate.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el trabajo del sistema judicial por permitir que un ciudadano con antecedentes penales fuerte quede en libertad. Además, informó que el arma encontrada en poder de Darío Arturo durante su captura "estaría involucrada en más de una docena de asesinatos".

El ministro @CarrilloRosero dialoga en Radio Francisco Stereo, informa que el arma encontrada en poder de alias El Morado, detenido por los hechos registrados en Cristo del Consuelo, estaría involucrada en más de una docena de asesinatos.

🎙️En directo: https://t.co/Izva3hPhgR pic.twitter.com/8LUKiM9csx — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) August 18, 2022

Fe de erratas

En una primera edición de este tema se dijo que el detenido tenía tenía antecedentes desde 2006. Sin embargo, lo correcto es 2016.