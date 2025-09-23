Así están las vías de Manabí este martes 23 de septiembre

Tras bloqueos en otras provincias, este martes no se han reportado cierres en las principales rutas de Manabí

Este martes 23 de septiembre, las vías de Manabí permanecen habilitadas y sin bloqueos, tras una jornada de protestas que afectó el tránsito en varios cantones el día anterior.

Este martes 23 de septiembre, las vías de la provincia de Manabí se mantienen habilitadas y sin reportes de cierres, luego de una jornada marcada por bloqueos y protestas en el marco del paro nacional convocado por organizaciones sociales e indígenas. Según el último reporte del ECU 911 y medios locales, no se han registrado interrupciones en las principales rutas interprovinciales ni cantonales.

El lunes 22 de septiembre se registraron acciones puntuales en Manabí como parte del paro nacional. En la vía Manta–Rocafuerte, cerca del redondel El Imperio, transportistas de carga aplicaron una medida de “brazos caídos”, estacionando sus vehículos a un costado de la carretera.

También se reportó un cierre parcial en la vía Montecristi–Manta, a la altura del redondel de La Tejedora. Según medios locales, estas interrupciones no se extendieron más allá de dos horas y no derivaron en bloqueos masivos, como los ocurridos en otras provincias del país.

Vías despejadas y monitoreo activo

Durante la mañana de este martes, el tránsito fluye con normalidad en rutas clave como Portoviejo–Manta, Rocafuerte–Tosagua y Chone–Flavio Alfaro. Las terminales terrestres operan sin restricciones y no se han reportado incidentes en los accesos a cantones costeros ni en zonas rurales.

El ECU 911 mantiene vigilancia activa en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ante posibles nuevas movilizaciones. Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada en redes sociales.

La reactivación del tránsito ha sido recibida con alivio por comerciantes, transportistas y ciudadanos que dependen de la movilidad para sus actividades diarias. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la duración del paro nacional y la posibilidad de nuevos bloqueos en otras provincias.

En redes sociales, usuarios de Manabí han compartido imágenes de rutas despejadas y agradecen que, al menos por hoy, puedan desplazarse sin contratiempos. Algunos gremios de transporte han solicitado garantías para operar con seguridad durante los próximos días.

Las cámaras del ECU 911 muestran las vías de Manabí despejadas y sin incidentes este martes 23 de septiembre X: ECU 911

Este martes 23 de septiembre, las vías de Manabí se mantienen habilitadas y sin bloqueos reportados. Aunque no se han registrado cierres ni interrupciones en las principales rutas, las autoridades continúan con el monitoreo activo ante cualquier eventualidad. La situación sigue siendo observada de cerca, en el contexto de un paro nacional que aún genera movilizaciones en otras provincias del país.

