Bloqueo de vías
Manifestantes bloquean varias vías por el alza del combustible diésel.Gustavo Guamán

Manifestantes bloquean la Panamericana Norte; hay quema de llantas

El bloqueo de la Panamericana Norte se registra desde la madrugada de este 16 de septiembre

Desde la madrugada de este 16 de septiembre de 2025, un cierre vial afecta la circulación en el norte de Quito debido a la presencia de manifestantes. La protesta se concentra en la intersección de la Panamericana Norte y la avenida Leonidas Proaño, bloqueando el sentido Quito – San Miguel del Común – Oyacoto.

En el lugar se ha reportado la quema de llantas como parte de las acciones de los manifestantes, lo que ha generado complicaciones en el tránsito vehicular. Como resultado, decenas de ciudadanos se han visto obligados a caminar para continuar con sus actividades diarias.

La Policía Nacional confirmó que desde horas de la madrugada se han recibido múltiples alertas sobre esta situación en la vía. Agentes se mantienen en la zona monitoreando los eventos, aunque hasta el momento no se ha informado de enfrentamientos ni detenidos.

Cierres viales y protestas

Este nuevo cierre se produce un día después de otra protesta similar registrada en la Panamericana Sur, en el sector de El Corcel. Allí, decenas de conductores de tráileres bloquearon la vía durante cerca de siete horas, en reclamo por el aumento del precio del diésel y para exigir mayor seguridad en las carreteras.

El paso por la vía que conecta Pichincha con provincias del sur de la Sierra y de la Costa, se habilitó tras la reunión con el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el director de la ANT, Pedro Abril.

Durante el 15 de septiembre, se registraron bloqueos en varias vías de Ecuador.

Vías cerradas en Ecuador hoy, 16 de septiembre de 2025: ¿hay paro de transportistas?

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Al salir del encuentro, Fernando Chicaiza les comunicó a los transportistas que el ministro se comprometió a desplegar efectivos policiales y militares en puntos críticos en cuanto a la seguridad, desde la medianoche del 16 de septiembre.

Pese al ofrecimiento del ministro, los manifestantes lo rechazaron porque no se firmó ningún acuerdo. Entre gritos, los transportistas mencionaban que no confían en la palabra de las autoridades, debido a que sus compañeros siguen siendo asesinados en las vías y sufren robos tanto de la carga como de sus vehículos.

Por el cierre de este 16 de septiembre en la Panamericana Norte, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar vías alternas como la Ruta Viva para llegar al aeropuerto de Quito y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles nuevos bloqueos o desvíos en distintos puntos de la ciudad.

