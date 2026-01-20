Asesinan a abogado y creador de contenido en una lubricadora de Santa Elena

La víctima también era conocida por crear contenido para las redes sociales. Dos sospechosos del hecho fueron detenidos

Elementos de la Policía Nacional levantan evidencias del lugar de la escena del crimen.

La violencia volvió a sacudir a la provincia de Santa Elena y esta vez cobró la vida de una figura conocida. Al mediodía de este martes fue asesinado el reconocido abogado Víctor Tomalá Rosales, popular en redes sociales como “el Cholito Palmareño”, en un ataque que dejó consternada a la ciudadanía.

El profesional del Derecho se encontraba en una lubricadora de la ciudad de Santa Elena, realizando el cambio de aceite de su vehículo, un auto tipo deportivo negro con vidrios polarizados y placas GSU-6211, cuando fue sorprendido por la muerte.

De acuerdo con testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y se acercaron al abogado con el pretexto de preguntarle si vendía su automóvil. Tras simular que se retiraban del sitio, uno de los individuos sacó un arma y disparó a quemarropa, dejando gravemente herido al jurisconsulto, quien cayó al suelo.

En un intento desesperado por salvarle la vida, personas que lo conocían lo subieron a una tricimoto y lo trasladaron de inmediato hasta el hospital Liborio Panchana. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento. La noticia desató escenas de dolor e impotencia.

Las primeras indagaciones revelan que Tomalá Rosales contaba con permiso legal para portar armas y que habría intentado defenderse al notar la amenaza, sin lograrlo. En el sitio del ataque, agentes policiales encontraron el arma que pertenecía al abogado, la cual fue ingresada como evidencia.

Víctor Tomalá Rosales no solo destacaba por su ejercicio profesional, sino también por su faceta como creador de contenido en Facebook y TikTok, plataformas donde compartía videos humorísticos y chistes relacionados con la identidad peninsular. Su carisma y estilo popular le valieron miles de seguidores y una gran notoriedad pública.

Tras conocerse la noticia de su asesinato, las redes sociales de la península se inundaron de mensajes de dolor, rabia y exigencia de justicia.

Dos sospechosos fueron detenidos

El mayor de Policía Andrés Tamayo, a cargo de las investigaciones, confirmó que, tras una intensa persecución, se logró la detención de dos sospechosos, quienes huyeron a toda velocidad tras cometer el crimen. Los individuos se dirigieron hacia la vía Ancón, donde fueron interceptados por la Policía, produciéndose un enfrentamiento. Uno de los sospechosos resultó herido y fue trasladado bajo custodia al hospital Liborio Panchana.

