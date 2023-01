Otro intento por mejorar su funcionamiento. La pregunta tres del referéndum planteado por el presidente Guillermo Lasso para el 5 de febrero próximo propone un nuevo método para la elección de asambleístas que, de ser aprobada, provocará la reducción en su número.

El planteamiento no es nuevo. Desde varios sectores, incluso desde la misma Asamblea Nacional, han surgido pedidos para que haya un recorte. Las bajas cifras de credibilidad y de apoyo ciudadano a la gestión del actual Legislativo precipitó la decisión del Gobierno de incluirlo en el pliego de preguntas aprobadas por la Corte Constitucional (CC).

“Disminuir el número de asambleístas para que nos cuesten menos, estos tipos que no hacen nada por el país, sino solo para ellos, no los quiere sino apenas el 6 % de los ecuatorianos, a mí me daría mucha pena”, ha sido uno de los argumentos del presidente para justificar la inclusión de esta interrogante.

Otro es que con esto mejorará la calidad de la Asamblea, lo que aportaría a fortalecer la democracia. Lo cierto es que la CC dio luz verde para que la pregunta sea tratada como reforma constitucional, vía enmienda, porque consideró que la fórmula propuesta por el Gobierno garantiza la representatividad de todas las provincias.

Mientras los procesos legislativos se mantengan inalterables, una reducción en el número de asambleístas no mejorará necesariamente la calidad de la Asamblea Nacional. Libia Rivas,

​Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos

En la actualidad, la Asamblea tiene 137 integrantes: 15 son asambleístas nacionales, 116 provinciales y seis representantes por el exterior. Se calcula que para 2025, con los resultados del Censo Nacional 2022, ascendería a 152.

La exsecretaria de la Asamblea y analista de temas legislativos, Libia Rivas, le dijo a EXPRESO que de acuerdo a las proyecciones de la Corte Constitucional, de ganar esta pregunta, el Legislativo tendría 118 integrantes: 34 nacionales, 80 provinciales y 4 por el exterior.

“Pese al criterio de la Corte considero que sí habría una afectación a las provincias más pequeñas, como Cotopaxi, Chimborazo, Loja e Imbabura, que a la fecha tienen una representación de cuatro asambleístas y podría quedar en dos. No digamos en provincias amazónicas”, señaló Rivas.

Si se impone la pregunta 3, la Asamblea tendrá un plazo improrrogable de un año para hacer las reformas que correspondan a la Ley de la Función Legislativa y al Código de la Democracia.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC), considera que antes de llegar a esta propuesta de reducción se pudo pensar en cambios legales y políticas institucionales para mejorar la calidad del trabajo legislativo, como la construcción articulada, entre varias entidades, de la agenda legislativa o propiciar espacios de co-creación legislativa con la academia o las organizaciones de la sociedad civil.

Algunas provincias se podrían quedar con un solo legislador que dudo que pueda representar la diversidad de localidades con altos componentes de mestizos e indígenas. Marcelo Espinel,

​vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

“La calidad de asambleístas responde a dos factores específicos: al tipo de candidatos que escogen las organizaciones políticas y el nivel de información y responsabilidad de los ciudadanos a la hora de votar y no se está apuntando precisamente a eso”, señaló el activista.

En 45 días, contados desde la publicación de los resultados del referéndum, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana debe emitir las directrices para un registro de la población ecuatoriana en el exterior. Este deberá ser funcional en un año (ver gráfico).

Ambos analistas coinciden en que si bien la propuesta gubernamental puede sumar algunas dudas y cuestionamientos, sobre todo por sus efectos en la representatividad, tiene altas probabilidades de alcanzar el apoyo ciudadano empujado por el nivel de desprestigio y rechazo que van acumulando los asambleístas.

Cambio

La Constitución de 1998 redujo el número de diputados a cerca de un centenar. Definió que los parlamentarios sean elegidos por provincias y no había nacionales.

Mecanismo

Cada provincia podía elegir dos diputados y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que pase de ciento cincuenta mil.

Montecristi

En 2008 se implementó la figura de los asambleístas nacionales y se empezó a elegir a los representantes de los ecuatorianos residentes en el exterior.