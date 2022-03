Los cinco asambleístas mencionados en el pedido de investigación que hizo el presidente Guillermo Lasso a la Fiscalía, tras acusarles de haber pedido beneficios a cambio del voto por la Ley para Atracción de Inversiones, no se quedarán callados. Hoy a las 11:00 dirán lo que pasó en la reunión con funcionarios del Gobierno.

Al menos eso señaló el legislador de Pachakutik, Édgar Quezada. Él fue uno de los cinco mencionados por el presidente junto con Rosa Cerda, Gissella Molina, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla.

Él no niega la reunión con funcionarios de la Presidencia. Pero dice que la propuesta vino del otro lado y no fue aceptada.

Nunca le he pedido nada, ni siquiera cuando lo apoyé en segunda vuelta. Nunca lo haré, no está en mí. Xavier Hervas, líder de Izquierda Democrática

El nombre de quien habría ofrecido tres contratos en la Amazonía a siete legisladores de Pachacutik (dos no acudieron) lo revelará a la Fiscalía cuando sea citado a dar una versión. Ese ente anunció ayer que abrió una investigación previa por presuntos actos de corrupción en la Asamblea. Esto como respuesta a la denuncia presentada por el presidente Guillermo Lasso el sábado 26 de marzo.

Luego de que la Asamblea negó y archivó la Ley de Atracción de Inversiones del Ejecutivo, el presidente reaccionó contra varios asambleístas, a los que acusó de “ladrones y corruptos”.

Dos días después remitió dos comunicaciones: una carta formal a la fiscal Diana Salazar, para pedirle que inicie investigaciones contra los asambleístas y un asesor por presunta concusión.

Contó que en una reunión política mantenida por colaboradores del despacho con los asambleístas “por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de ley (de Inversiones), aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto”.

Dijo que no puede permanecer en silencio ante la gravedad de los hechos, de lo contrario, traicionaría sus obligaciones como presidente, “así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”.

Ese mismo día, el mandatario pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) iniciar una investigación por presunta defraudación tributaria de Xavier Hervas, expresidenciable de Izquierda Democrática (ID).

Hervas desmiente acusaciones

El presidente Guillermo Lasso acusó, en días anteriores, al excandidato presidencial de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, de condicionar los votos de ID en la Asamblea Nacional a cambio de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) no le cobre impuestos.

Acusaciones que, a decir de Hervas, no son ciertas. Pues argumenta que él “jamás le he pedido nada, ni siquiera cuando lo apoyé en segunda vuelta. Nunca lo haré”. Aseguró que él no influye en los votos de la bancada ni sobre sus decisiones, por responder a una organización democrática.