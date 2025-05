Asambleísta Cristian Benavides: "frené insinuaciones, en los pasillos"

Cristian Benavides, de 41 años, llegó a la Asamblea Nacional, luego de ser alcalde de Tulcán, entre 2019 y 2023. Ganó su curul gracias a una alianza con Unidad Popular, Partido Socialista y PID. Aunque ha recibido asesoría y apoyo del primero y se reunirá la próxima semana con la dirigencia del segundo, aclara que no les consulta cómo votar. Se mantendrá como independiente, señala.

El martes 20 de mayo del 2025, en entrevista con EXPRESO, Cristian Benavides contó que en los corrillos legislativos se le han acercado personas, que "mencionan ser parte del Gobierno. No los conozco, no sé si (lo que dicen) sea verdad. Querían que nos reunamos aparte y conversemos, para ver qué quiero, de alguna manera. Los he frenado. No puedo confirmar si son o no delegados del Gobierno, no tengo idea de quiénes son".

El legislador Cristian Benavides reitera que él llegó a trabajar. "No he aceptado tener diálogos secretos, les he dicho que vine a trabajar sobre una agenda legislativa. He frenado cualquier intento de insinuación. Hablan a nombre del Gobierno, intentando persuadir para que seamos parte de la bancada (de ADN). Les he dicho que me mantendré como independiente, de principio a fin, y votaré según mi ideología, en lo que no afecte a la gente".

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) dice tener 68 de los 151 legisladores. Le hacen falta nueve curules, para alcanzar la mayoría. Por lo que buscan votos entre Pachakutik, PSC y los independientes, como Benavides.

¿Con qué grupo votará Cristian Benavides?

Benavides reiteró que votará a favor de proyectos de ADN, que sean beneficiosos para la gente, sin necesidad de negociaciones privadas, "sin nada a cambio". Pero, "he mencionado viene una normativa difícil, la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, vinculada al Conflicto Interno Armado. Hay vicios de inconstitucionalidad, presentaré mis observaciones por escrito; aportaré para que la ley salga de la manera más adecuada. Seré una oposición proactiva, positiva".

¿Cuál es su agenda?

El asambleísta contó que está trabajando en "el borrador de un proyecto de ley para devolver el IESS a los afiliados, despolitizar, pagar la deuda con los afiliados. Hay que evitar el aumento de la edad de jubilación y de los aportes de los empleados".

También dijo que votará con el Gobierno en los proyectos de ley para enfrentar a la delincuencia, reactivar la economía, crear zonas de desarrollo especial, no así cuando haya proyectos de ley para nuevas concesiones mineras en zonas de recarga hídrica, por ejemplo.

