EN VIVO: Virgilio Saquicela es reelecto como presidente de la Asamblea

La Asamblea Nacional sesiona este 14 de mayo del 2023 para elegir a sus nuevas autoridades para los dos últimos años de su actual periodo legislativo. El presidente Virgilio Saquicela es uno de los aspirante a continuar en el sillón legislativo. Él cuanta por el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano.

La Asamblea posesiona al nuevo CPCCS antes de renovar a sus autoridades Leer más

Sin embargo, los votos de ambos bloques legislativos no es suficiente ya que se necesita un mínimo de 70 voluntades para ser elegido como titular de la Asamblea. Un número similar de votos se necesitan como mínimo para elegir al resto de autoridades: primera Vicepresidencia, segunda Vicepresidencia y cuatro vocalías.

La legisladora Jéssica Castillo es la aspirante de Pachakutik. Wilma Andrade figuraba como la candidata de la Izquierda Democrática, pero desistió de esta aspiración.

Lea también: (Wilma Andrade descarta su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional)

La elección de las nuevas autoridades se da en medio del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Las fuerzas de oposición se mueven para empujar la interpelación que, de acuerdo a los cálculos de los legisladores, se daría este martes 16 de mayo del 2023.

MINUTO A MINUTO:

Inicia la sesión de la Asamblea.

El presidente Virgilio Saquicela le da la palabra a la legisladora Amada Ortiz, quien mociona el nombre del propio Saquicela para que sea reelecto como titular del Legislativo.

Votación para la elección del nuevo presidente de la Asamblea.

Saquicela delega la dirección de la sesión a la primera vicepresidenta Marcela Holguín quien convoca a la votación de la moción presentada por la legisladora Amada Ortiz. Virgilio Saquicela es reelecto como presidente de la Asamblea Nacional con 96 votos de los 134 legisladores presentes. El legislador Augusto Guamán solicitó la reconsideración de la votación la cuál no obtuvo los votos necesarios para que proceda.

EN VIVO: Aquiles Álvarez asume el destino de Guayaquil Leer más

96 legisladores votaron a favor de la reelección de Saquicela. Henry Lapo / EXPRESO

Discurso de Virgilio Saquicela: "Sí, tengo un pacto con UNES y es con la institucionalidad"

El reelecto presidente de la Asamblea empieza agradeciendo a su familia. La visión del Parlamento, según dijo, es crear leyes y fiscalizar. "Esa es la voluntad popular... Más allá de las diferencias políticas e ideológicas aquí se parlan las leyes". Es falso, dijo Saquicela, aquel discurso de quienes asegura que el Legislativo no hace nada. "Ustedes señores legisladores somos testigos de lo que hacemos. SI alguien no hace nada que lo diga. No podemos ofenderle al producto de la votación popular". Saquicela reconoció que tiene un pacto con la bancada de UNES, "y es con la institucionalidad", precisó. Agradeció al PSC, Pachakutik y la Izquierda Democrática los votos a su favor y también a quienes no votaron por él.

Elección Primera Vicepresidencia de la Asamblea

El asambleísta Ferdinan Álvarez de la bancada de UNES mociona el nombre de Marcela Holguín para continuar en la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. La moción fue sometida a votación y alcanzó 94 votos a favor por lo tanto, Holguín fue reelecta como primera vicepresidenta. El pedido de reconsideración de la votación no alcanzó los votos necesarios para ser invocada.

Discurso de Marcela Holguín: "Las amenazas de un presidente desesperado y solo no pueden con la voluntad de todo un pueblo"

El discurso de Holguín habla de una "nueva Asamblea Nacional", una que según dijo sí se puede poner de acuerdo y dejando de lado los intereses políticos y partidistas. "Las amenazas de un presidente (Guillermo Lasso) desesperado y solo no pueden con la voluntad de todo un pueblo". Dijo que la alianza de UNES con otras fuerzas políticas no es solo para designar autoridades, sino que es "un compromiso real y verdadero para con todos y cada uno de los ecuatorianos".