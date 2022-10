Ni la Asamblea Nacional se salva del robo y hurto de sus bienes

El 30 de abril pasado, un funcionario de la Asamblea Nacional reportó el robo de una computadora portátil MacBook Air, de propiedad del Legislativo, valorada en $ 1.459. Este es uno de los siniestros relativamente más recientes que constan en un informe de esa función del Estado, en el que se enlistan 33 eventos de robo, hurto, daño, choque y otras calamidades que fueron reportadas a la empresa Aseguradora del Sur, para la reposición o reparación de los bienes.

Según el reporte, al que este Diario tuvo acceso, el valor total de los siniestros asciende a $ 116 mil, aunque la cifra podría ser mayor ante la falta de montos de ciertos ítems. Estos hechos ocurrieron entre junio del 2021 y abril pasado.

Los robos están en el primer lugar de los tipos de siniestros, con 13 eventos. El 21 de octubre del año pasado se registró el robo de mayor cuantía: un aparato electrónico con el que se repetía la señal de la Radio de la Asamblea, que estaba situado en una montaña de Esmeraldas. Su valor ascendía a unos $ 33 mil.

“Ahí ya está conectado (el nuevo aparato), está repuesto. No sabemos cómo está (el caso) en la Fiscalía. Hemos mejorado la seguridad ahí. En su momento se hicieron mejoras en el vallado”, indicó Miguel Pesántez, administrador general del Palacio Legislativo.

De acuerdo con los registros, el 29 de octubre del año pasado también se reportó el robo de un lente de una cámara fotográfica, que estaba valorado en $ 8 mil. Al mes siguiente también se registró la pérdida de una cámara de video. De igual forma se han reportado robos de teléfonos celulares, un iPad y discos externos. Asimismo, se han registrado tres hurtos.

Pesántez aseguró que esos eventos ocurrieron fuera de la Asamblea, aunque reconoció que como institución no se investigan los hechos, más allá de presentar la denuncia en la Fiscalía y reportar a la aseguradora. “Hay gente que no presentó a tiempo las denuncias. Para efectos de la liquidación, tiene que quedar todo solventado (...). Nosotros no somos una instancia investigadora”, argumentó el funcionario.

Para resguardar sus bienes en lo que resta del año y los próximos meses, la Asamblea Nacional adjudicó el 23 de septiembre pasado la contratación del servicio de póliza de seguros, por un valor de $ 197 mil, a la Aseguradora del Sur, en un proceso de selección en el que participaron dos compañías.

Este Diario solicitó una entrevista al oferente ganador, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), comentó que si bien la ley ordena a las instituciones asegurar sus bienes ante robos u otro tipo de situaciones que podrían atribuirse a servidores públicos, los funcionarios deben estar conscientes de la cosa pública. “En el caso de que no se cumpla este deber de cuidado, existe un régimen sancionatorio, que puede venir por parte de la Contraloría”, recordó el directivo.

Pedro Velasco, asambleísta de la Comisión de Fiscalización, también recalcó que los empleados públicos pueden ser sancionados por omisión.

"La ley nos obliga actuar en defensa de los bienes de los servicios públicos, que son de los ecuatorianos. Esa es una obligación que no la podemos eludir", señaló el legislador al ser consultado por este Diario.

Prensa Este Diario solicitó la gestión de una entrevista a varios comunicadores de la Asamblea Nacional, pero no se atendió el pedido de forma oportuna y satisfactoria.

En el segundo lugar de los siniestros con mayor incidencia están aquellos catalogados como daños, por un valor total de $ 59 mil. Los registros evidencian el desperfecto que experimentó un aparato electrónico de comunicaciones que está situado en Manabí.

“Nos falta un equipo, que por el problema de la guerra en Ucrania no ha sido entregado por el proveedor”, informó el administrador general del Palacio Legislativo.

El listado de siniestros también recoge daños de vidrios y choques, como aquel en el que estuvo envuelta una camioneta el 29 de junio del año pasado, en Riobamba. El valor del accidente asciende a $ 1.600, según el informe de la Asamblea.

De los 33 eventos reportados a la compañía aseguradora, 16 han sido finiquitados, 14 siguen pendientes, dos han sido pagados y uno carece de algún detalle que especifique en qué parte se encuentra el proceso.

Gabriela Herbas, experta en seguros, refiere uno de los problemas más comunes en el momento de solicitar la reposición o reparación de los bienes, que puede extender el tiempo del trámite.

"Muchas veces los clientes (asegurados) no entregan los requisitos completos, lo documentos, como denuncias, facturas, informes, inventarios, etc. Hay aseguradoras que no se complican tanto e indemnizan inmediatamente, otras, en cambio, dan la vuelta", explicó Herbas.

Otro experto en el tema de siniestros, quien prefiere mantener su identidad bajo reserva, indicó que en el ramo de robo, por ejemplo, se piden informes policiales, los cuales suelen demorar.