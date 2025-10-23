Asamblea Nacional aprueba sexta ley urgente de Noboa: donaciones a Policía y FF. AA.

El debate estuvo lleno de insultos entre legisladores del correísmo y del noboísmo

Al final de todo fue aprobado. Con 82 votos afirmativos, la sexta ley urgente del presidente Daniel Noboa pasó por la aprobación de la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El debate del proyecto de ley no estuvo exento de polémica por el alto tono del debate en el hemiciclo del Legislativo. Réplicas y contrarréplicas llenas de adjetivos e insultos entre legisladores correístas y noboístas fue la tónica del debate, tanto que algunos legisladores tuvieron que pedir mesura y la intervención del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para reconducir los discursos y bajar los ánimos en el seno de la Asamblea.

La aprobación del proyecto de ley estuvo precedida por argumentos a favor y en contra. El oficialismo lo defendió alegando que es una herramienta que permite la articulación de las fuerzas del orden, el sector productivo y la ciudadanía en la lucha el crimen organizado y la delincuencia.

Mientras que el correísmo argumentó que la norma no soluciona el problema de la corrupción dentro de las fuerzas del orden y que, en su lugar, hay que devolverle la dignidad y orgullo a sus filas. Es así como la Revolución Ciudadana trazó tres líneas rojas en este debate: no a la privatización de la seguridad pública, no a los privilegios tributarios regresivos y no al uso de la urgencia económica con excusa política. Así lo dijo la legisladora Paola Cabezas.

El correísmo también introdujo su inquietud sobre la falta de unidad de materia en este proyecto de ley que ya fue motivo para que la Corte Constitucional vetara algunas leyes en este materia.

Por el contrario, su colega de las filas de ADN, Rosa Torres, defendió el texto insistiendo en que permite una articulación entre los ciudadanos, el Estado y la fuerza pública. En la misma línea fue la intervención de otros coidearios del oficialismo.

En el debate también se coló la necesidad de cambios a la Constitución, esto en clara referencia a la iniciativa del Ejecutivo de reformar la Carta Política, puntal de la próxima consulta popular y referéndum del 16 de noviembre.

Las otras leyes urgentes del presidente Daniel Noboa

Entre las otras leyes urgentes del presidente Noboa y que han pasado por las manos de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista están:

Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.

Ley de Integridad Pública.

Ley de Solidaridad.

Ley de Control de Flujos Irregulares de Capitales.

Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia.

Su carácter de económico urgente hace que el trámite sea más rápido que el de las otras leyes.

