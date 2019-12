Entre ironía e indignación, los legisladores fueron despachando contra el Ejecutivo y la Corte. Lourdes Cuesta, ponente de la conocida como ley Revaas (Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes), cuestionó el criterio jurídico del veto: “Esta ley aprobada por unanimidad no era la ley de una asambleísta, era la ley de la ciudadanía. ¿Qué nos dice el Ejecutivo con su veto? Que aquí estamos 137 ignorantes que no conocemos la Constitución, que no sabemos lo que es el derecho superior del niño”. Y enseguida recordó las falencias del sistema penitenciario a la hora de cumplir con la función de rehabilitación.

“La Corte Constitucional nos dice que tenemos un sistema de rehabilitación social, donde van los violadores de niños y salen curaditos, no donde se juega fútbol con la cabeza de los presos. Entra el violador y sale santo. Eso nos dice. ¿Va a haber médicos para dar apoyo psicológico? No lo creo”, reprochó con ironía.

Cuesta lanzó, además, un argumento que luego fue replicado por otros asambleístas de diferente bancada a la suya: que el mismo Código Orgánico Integral Penal fue reformado para permitir la inhabilitación al cargo de un condenado y que, a diferencia de lo que pasó con la ley Revaas, entonces ni el Ejecutivo ni la Corte pusieron pegas al articulado.

“Parece que el Ejecutivo no lee, ya que en las reformas al COIP se dispuso la inhabilitación de ejercer el empleo a los violadores de niños. No fue vetado ni calificado por inconstitucional. La ley Revaas lo único que hace es permitir aplicar eso. Bajo ningún concepto está sancionando. Solo permite hacer un seguimiento a las penas impuestas”, añadió Kharla Chávez, de la bancada correísta. Es una incongruencia, insistió, que se haya “abierto la puerta para que los funcionarios corruptos puedan demandar al Estado por inconstitucionalidad al no poder trabajar para el Estado por haber robado”.

Karina Defas / Expreso

El reproche al Gobierno fue generalizado y estuvo acompañado de una carga de responsabilidad por el futuro de los menores. “Con el veto, el Ejecutivo ha comunicado y notificado a los niños y adolescentes que van a seguir siendo cuidados, visitados y además van compartir sus viviendas con violadores”, lamentó Franklin Samaniego, de la bancada correísta.

Esteban Torres, del PSC, dijo, en la misma línea, que se ha reconocido el “derecho a que los violadores no sean discriminados, puedan trabajar tranquilamente, puedan rehabilitarse... cuando sabemos que esas personas que destruyen a estos niños no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse”, cuestionó. Y sentenció: “Deberían estar presos de por vida”.

Samaniego había citado antes las cifras del último informe del Ministerio de Educación, de 2019, sobre los casos denunciados. Hay 7.977 denuncias, de las que 4.966 casos en el sistema educativo señalan a personas de fuera y otras 3.011 denuncias para miembros del entorno formativo.

La indignación condujo a la ponente Cuesta a declararse en resistencia y, tras oír una propuesta de Roberto Gómez, de CREO, dejar la ley en el limbo en lugar de cumplir con el archivo. Pero Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, finalmente mocionó el archivo porque, de no hacerlo, la Asamblea caería en desacato ante una decisión vinculante de la Corte Constitucional: “Aunque estemos en contra y bajo protesta, yo mociono el archivo de la ley”. Entonces, César Solórzano suspendió ese punto del orden del día y continuó la sesión dejando la votación pendiente.

