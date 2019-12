Se despenaliza la siembra del cannabis y no hay quien regule

El fallido auge del cannabis Leer más

Una decisión a medias. En medio de la polémica, el pleno de la Asamblea aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de las cuales estaba la autorización y despenalización del uso del cannabis, que será utilizado exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos.

“La tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o sus derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa no será punible”, reza la reforma al artículo 220 del COIP.

Sin embargo, la posibilidad de usar este tipo de medicamentos presenta trabas. Algo similar a lo que ocurre en otros países con regulación permisiva, tal y como contó este domingo 15 de diciembre EXPRESO. En el caso de Ecuador, lo que se necesita es una norma complementaria: la que regula. La Asamblea no ha aprobado aún el Código Orgánico de Salud, cuerpo legal que determina el uso y establece que la autoridad sanitaria es la que hace el control.

“Se ha despenalizado la siembra y el uso del cannabis, pero aún no se ha topado el tema terapéutico. Para eso es el Código de la Salud, para determinar cómo se debe usar, quién debe recetar, quién debe tener la responsabilidad y la competencia para el uso del cannabis”, afirmó el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón.

No se puede comprar cualquier aceite que se

vende en Internet. Isabel Espinosa,

médica especialista

Entre tanto, para doctores que trabajan con medicina alternativa, el uso del cannabis es una oportunidad para los pacientes que sufren de dolores crónicos y neuropáticos. “La gente debe saber que no se trata de la misma planta de marihuana. Es una variedad diferente, si bien la especie es la misma. Pero que lo que la Asamblea y el Ejecutivo han aprobado es el uso de una variedad que no tiene propiedades psicoactivas, es decir no altera la conciencia o el pensamiento, como sí hace la marihuana tradicional”, explicó a EXPRESO la doctora Isabel Espinosa, experta en tratamientos con cannabis.

Este traspiés ha dejado una sensación de engaño a pacientes que usan el cannabis para reducir el dolor. Es el caso de Martha, quien sufre de cáncer, y para el dolor usa el medicamento. “Las autoridades deberían ponerse a pensar en nosotros, sentir lo que sentimos, para que se den cuenta de lo que se sufre y hagan las cosas bien. Esto ya debió haber estado legalizado para poder adquirir el medicamento de forma normal y no en calladito”, dijo.