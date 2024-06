Armijos: “Si gano, gobernaré con gente de Correa, Moreno, Lasso y Noboa”

Bolívar Armijos se postulará por segunda vez como candidato a la Presidencia por el movimiento Amigo. Su propuesta de Gobierno plantea un acuerdo con todas las organizaciones, para lograr la unidad nacional; e invertir en el sector agrícola, que permita generar empleo y combatir la inseguridad.

El político dice que participará, pese a que quedó último en las elecciones anticipadas de 2023. Aunque Amigo aún no lo oficializa, de ser confirmado, competiría con al menos siete cuadros más en los comicios generales que se realizarán el 9 de febrero de 2025.

Hay cautela en las organizaciones para anunciar sus cuadros porque algunos políticos han sido vinculados con el crimen organizado, ¿cómo ve esta situación?

Es evidente lo que está pasando y no solo en la política, sino en todas las funciones del Estado. Hay corrupción en Fiscalía, Contraloría... altos mandos de Policía y FF. AA., pero yo veo que hay una revancha de todos los sectores políticos y poderes por captar quiénes son los que predominan en el país. Si seguimos en esa pugna, el Ecuador seguirá hundiéndose. Yo invito a la unidad, contra la pobreza y el crimen.

En favor de esa concertación, el Gobierno acordó con la Asamblea, pero ahora están distanciados. ¿Qué opina de ese alejamiento?

Ecuador necesita un líder que una a todos en un proyecto claro. Esos acuerdos se dieron para repartirse el poder y calcular qué va a pasar en las próximas elecciones. Subieron el IVA, hicieron el acuerdo con el FMI y ahora Daniel Noboa está en contra de los correístas y viceversa. Sigue la misma vieja política. Por eso los ecuatorianos deben analizar bien su voto. Yo puedo sentarme con todos. No tengo enemigos.

¿Usted es ese líder?

No son palabras, son hechos. Yo en el 2000 fundé una gran organización con las parroquias y así creamos la Conagopare. Creo que soy el líder, me puedo sentar con Rafael Correa, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Jan Topic, con indígenas, porque vengo del pueblo y me relaciono con empresarios porque hice negocios.

¿Por qué candidatizarse, tras los resultados de 2023?

Porque estoy preparado. He logrado que las juntas parroquiales, que hacen tres obras al año -multiplicadas por los 823 GAD- ejecuten entre 2.000 y 3.000 obras anuales. Los resultados del CNE tuvieron errores, me dieron 0,36% de los votos, pero cuando comienza el conteo yo tenía 1,49 % y Xavier Hervas tenía 0,95 %. Ahora soy más conocido por los jóvenes en redes.

¿Cuál es su propuesta en economía?

Invertir $ 10.000 millones en el agro, que mueve a trabajadores, a industrias como el transporte; así se va a dinamizar la economía. También explotar los recursos naturales, legalizar a los mineros mal llamados ilegales. Por lo menos 200 a 1.000 kilos de oro mensuales se fugan en el Ecuador sin pagar impuesto, pero si el Banco Central comprara ese oro a los mineros legalizados, se ganaría hasta $ 1.000 millones que podrían invertirse en educación, agricultura, turismo, seguridad, infraestructura y créditos. El secreto y futuro está en la agroindustria y en el manejo de los recursos naturales.

¿Cuál será su binomio?

Estamos pensando en tres nombres, hay mujeres valiosas. Aún no lo decidimos.

¿Y sus colaboradores?

Van a ser exministros de gobiernos anteriores, de Correa, de Lasso, de Moreno, de Noboa. Hay muchos profesionales que tienen capacidades, pero sin padrinos políticos. Verificaremos, con su cédula, que no tenga procesos legales de narcotráfico o corrupción.

Usted apareció en un video de TikTok con Jan Topic, ¿cuál fue el trasfondo de ese clip?

Me invitó para conversar de una posible alianza entre varios líderes políticos. Hablamos de hacer un gran frente nacional, someternos a una encuesta y el que tenga mayor aceptación, iría a la Presidencia y los demás a otras candidaturas como la Asamblea. Lamento que él ya no participe.

Señala que irá por Amigo, pero el movimiento aún no se pronuncia.

Estamos conversando. No descarto ir por Amigo, pero vamos dialogando con otros movimientos y organizaciones a ver si armamos esta coalición.

¿Estas alianzas serán de cualquier línea?

No tengo sesgos ni voy a los extremos.

Su tendencia ideológica es...

De izquierda, pero no radical.

¿Sus líneas rojas?

No queremos que se nos infiltren personas vinculadas con narcotráfico. Esos son los límites de estas alianzas.

¿Su opinión de Noboa? Será su rival.

Ha tenido aciertos y desaciertos, pero tampoco lo puedo culpar porque en seis meses de Gobierno no pueden verse cambios trascendentales. Será un candidato fuerte porque es el presidente.

