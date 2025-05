Arauz reaparece: "Llamé a presidentes para que no asistan a la posesión ilegítima"

"No, pendejo. Estaba llamando a todos los presidentes para que no asistan a la posesión ilegítima de Noboa. Parece que solo vendrán uno o dos", le respondió Andrés Arauz en su cuenta en X a un usuario que cuestionó su "desaparición" de su labor comunicativa, en militancia del correísmo. Según él, no habrá presencia de muchos presidentes en la investidura de Daniel Noboa, que tendrá lugar este sábado 24 de mayo en la Asamblea Nacional.

¿Por qué reaccionó así Arauz?

El cuestionamiento nace de un tuit de Arauz, donde explica su condición con respecto a los últimos señalamientos del "Caso Ligados", donde se lo vincularía a una red que supuestamente buscaba controlar instituciones como la Superintendencia de Bancos a favor del correísmo.

"Primero, agradecimiento eterno a todas las voces solidarias de todas las corrientes políticas. He tenido docenas de denuncias penales en mi contra. Pero es la primera vez que me vinculan a un caso. Todas las denuncias anteriores han sido archivadas por absurdas. Esta lo será también. ADN me denunció por un tuit. Me acusan de asociación ilícita: el fiscal dijo que quise “tomarme el poder del estado”. En realidad me persiguen porque siempre pongo el dedo en la llaga", se defendió el excandidato a presidente.

También dijo que ha "desenmascarado" como opera la oligarquía y los "narcobanqueros". Finalmente, lanzó una advertencia.

"Veo que extrañaban mi presencia. Si me buscan, me encuentran", sentenció el acérrimo militante de la Revolución Ciudadana.

