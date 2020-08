Rafael Correa reafirma su aspiración vicepresidencial de la mano de Arauz 

Andrés Arauz fue presentado oficialmente como precandidato presidencial por el frente Unión por la Esperanza (UNES) que reúne a agrupaciones políticas y sociales afines al expresidente Rafael Correa. En un evento virtual contó con la presencia del expresidente Rafael Correa quien acompañará a Arauz en la papeleta presidencial como aspirante a la Vicepresidencia. Fueron anunciados otras precandidatos: Pierina Correa encabezará la lista nacional para la Asamblea y Verónica Arias la del Parlamento Andino.

El expresidente, desde Bélgica donde actualmente reside, cuestionó la gestión del actual Gobierno y dijo que su ambición nunca ha sido un puesto, cargo o participar de las elecciones. "Jamás he buscado nada para mí... por destruirme no les importó destruir a la patria. Por ese desafío acepto la candidatura con alegría dentro de tanta tristeza y tragedia".

Acepto esta nueva responsabilidad que no la he deseado. Implica un gran, no me gusta victimizarme, esfuerzo de mi parte. Pero la acepto que me otorgan de participar como candidato a la Vicepresidencia.

Rafael Correa, expresidente y precandidato a la Vicepresidencia.