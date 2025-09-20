Expreso
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respaldó a la Corte Constitucional.ARCHIVO: ALCALDÍA DE GUAYAQUIL

Aquiles Álvarez sobre la Corte Constitucional: "La historia reconocerá la valentía"

El alcalde de Guayaquil reaccionó a la suspensión del Decreto Ejecutivo de Daniel Noboa que convocaba a una Constituyente

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, procesado en el caso Triple A, reaccionó este 20 de septiembre de 2025 a la suspensión del Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Daniel Noboa buscaba convocar a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo de la Corte Constitucional.

La noche del 19 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional resolvió suspender provisionalmente el decreto de Noboa y admitir a trámite las demandas de inconstitucionalidad presentadas apenas horas después de la firma del Decreto Ejecutivo.

A través del decreto 148, el presidente Daniel Noboa convocaba a una Asamblea Constituyente y disponía al Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciar con los trámites del proceso electoral sin contar con el dictamen previo de la Corte, requisito establecido en la Constitución.

Alcalde Aquiles Álvarez sale en defensa de la Corte Constitucional

Tras la decisión de la Corte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, procesado en el caso Triple A, se refirió a la posibilidad de una Asamblea Constituyente y rechazó el intento de Daniel Noboa se obviar el procedimiento establecido en la ley.

"La historia reconocerá la valentía de esta Corte Constitucional al defender nuestra Carta Magna. En momentos donde pretenden pisotear la ley y arrollar la institucionalidad, la Corte se mantiene firme en su deber de proteger la democracia, la autonomía de los poderes y los derechos de todos los ecuatorianos. La Constitución no se negocia, se respeta", publicó el alcalde en sus redes sociales.

Horas antes, el alcalde Álvarez también señaló que "el poder nunca puede estar por encima de la ley. Querer imponer caprichos personales, ignorando lo que dicta la Constitución, es un acto autoritario que atenta contra la institucionalidad y la paz del país".

Corte Constitucional suspende convocatoria a Asamblea Constituyente

Pocas horas después de la firma del Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Daniel Noboa convocó a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, gremios, colectivos y partidos presentaron una serie de demandas de inconstitucionalidad contra la medida.

En tiempo récord, y con el aviso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionaría la mañana siguiente, los jueces de la Corte Constitucional se reunieron y resolvieron suspender provisionalmente el decreto de convocatoria a la Asamblea Constituyente, además de admitir a trámite las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la iniciativa de Noboa.

Asimismo, en un comunicado difundido poco antes de la media noche, la Corte Constitucional rechazó cualquier tipo de intimidación y recordó que los jueces no son enemigos del pueblo por ejercer su función de resguardar los derechos de los ecuatorianos y la Constitución.

