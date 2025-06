Aquiles Álvarez responde denuncia por tuit; abogado dice: "no tiene pies ni cabeza"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió a la denuncia electoral presentada por el exconsejero de Participación Ciudadana (CPPCS), Juan Esteban Guarderas. La mañana del 11 de junio de 2025, el abogado del alcalde, Ramiro García, acudió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en Quito para ingresar la respuesta.

(No te pierdas: Zaida Rovira: "Aquiles, no me reuniré contigo, no tengo tiempo para tardes de té")

“Se ha presentado una denuncia que no tiene pies ni cabeza en contra del alcalde de Guayaquil. La única prueba de la acusación es un tuit escrito a las 00:30, en el que supuestamente se inducía a votar por una candidata en específico”, señaló García.

Un tuit lleva a Aquiles Álvarez ante el TCE por presunta infracción electoral Leer más

Además, aseguró que en la publicación no se menciona a nadie en particular ni se hace un llamado a realizar otra acción que no sea manifestarse en la avenida 9 de Octubre de Guayaquil. Añadió que ahora “escribir convocando a una marcha o cualquier evento se considera inducción al voto”.

¿De qué se trata la denuncia contra Aquiles Álvarez?

El tuit al que hace referencia la denuncia fue publicado el 10 de abril de 2025 y decía: “Mañana llenen la 9. Reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos”. La hora de publicación indica las 12:54 a. m.

Según Guarderas, la publicación coincidió con la víspera del cierre de campaña de la entonces candidata presidencial Luisa González, de la Revolución Ciudadana, en la Av. 9 de Octubre de Guayaquil. Además, se emitió a pocos días de la segunda vuelta electoral.

“Su mensaje no puede ser interpretado como una expresión privada o ciudadana, sino como una intervención directa desde su cargo oficial, en contravención del principio de equidad electoral”, argumentó Guarderas en su denuncia.

Mañana llenen la 9… reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos. 👍🏻💪🏻 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 10, 2025

Luisa González se enfrentó al presidente reelecto, Daniel Noboa, en el balotaje del pasado 13 de abril de 2025. Tras esas elecciones, Noboa logró nuevamente la Presidencia de la República con una diferencia de casi 11 puntos.

Por su parte, el también abogado de Álvarez, Roberto Kon, explicó que lo que sigue tras la contestación es que el TCE designe a un perito y luego convoque a la audiencia pública, previo a la decisión de primera instancia de ese órgano electoral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!