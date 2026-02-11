Aquiles Álvarez a prisión preventiva: juez dicta medida en el caso Goleada

El juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y los demás procesados

La justicia ecuatoriana dictó este miércoles 11 de febrero prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, luego de que el juez de la causa acogiera el pedido presentado por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de formulación de cargos del denominado caso Goleada. La decisión también alcanza a los otros procesados dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La medida fue adoptada tras varias horas de diligencia judicial en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde el fiscal del caso expuso los elementos de convicción recopilados durante la investigación previa y solicitó, además, el congelamiento de cuentas bancarias de los investigados. Según la Fiscalía, el pedido de prisión preventiva se sustentó en la necesidad de neutralizar riesgos procesales y garantizar la comparecencia de los procesados mientras avanza el proceso penal.

La prisión preventiva alcanza a 10 procesados y arresto domiciliario para 1 (adulto mayor), con base en alrededor de 20 elementos de convicción.

Fiscalía sustentó pedido en “riesgos procesales”

Durante la audiencia, el Ministerio Público señaló que la investigación analiza un presunto entramado societario vinculado a la comercialización de combustibles que habría operado mediante estructuras empresariales para cometer delitos financieros. Con base en los indicios presentados —entre ellos documentación financiera, reportes investigativos y otros elementos de convicción— la Fiscalía solicitó prisión preventiva para la mayoría de los procesados, argumentando la gravedad de los hechos investigados.

La defensa del alcalde, encabezada por el abogado Ramiro García, rechazó el pedido y sostuvo que los elementos presentados corresponden a actividades empresariales habituales y no evidencian la existencia de una estructura criminal. Asimismo, insistió en que su defendido debía enfrentar el proceso en libertad al no existir riesgo de fuga ni de obstaculización de la investigación.

Caso de alto impacto político

El caso Goleada ha generado una fuerte expectativa política y social desde el operativo ejecutado la madrugada del 10 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos y detuvieron a once personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en los exteriores del Complejo Judicial Norte se registraron concentraciones de simpatizantes y dirigentes políticos que expresaron respaldo al funcionario, en medio de un fuerte resguardo policial. Con la decisión judicial, los procesados deberán cumplir la medida de prisión preventiva mientras continúa la investigación penal que busca determinar responsabilidades dentro de la presunta red investigada.

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, durante el caso Goleada. Expreso

Vicealcaldesa asume funciones de manera temporal

Tras una licencia sin sueldo solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez, un día antes de ser detenido, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil desde este miércoles 11 de febrero, en cumplimiento de lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que dispone el reemplazo de la autoridad principal en casos de ausencia temporal.

La designación fue formalizada durante la sesión del Concejo Municipal, donde se informó que Coronel ejercerá las funciones de alcaldesa subrogante hasta el 24 de febrero, salvo que la situación administrativa o judicial del alcalde titular genere cambios en el período de reemplazo. Mientras tanto, la administración municipal continuará con su agenda institucional bajo la conducción de la autoridad encargada.

Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo García dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso Goleada. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) February 11, 2026

Municipio de Guayaquil anticipa pronunciamiento

Tras la decisión judicial que dispuso la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, las autoridades municipales convocaron a los medios de comunicación a un pronunciamiento oficial que se realizará este 11 de febrero de 2026, a las 18:00, en el Salón de la Ciudad José Joaquín de Olmedo, con el fin de informar la posición institucional frente a la medida adoptada en el marco del caso Goleada.

