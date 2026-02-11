Soledad Diab y Cinthia García chocan en el Concejo de Guayaquil por Aquiles Álvarez

Tensión en el Concejo de Guayaquil. Concejalas protagonizaron un fuerte cruce durante la sesión por la licencia de Álvarez

El cruce se registró en la sesión de este miércoles, marcada por el apoyo de la mayoría de ediles al alcalde de Guayaquil.

La sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil, realizada este miércoles 11 de febrero de 2026, estuvo marcada por respaldos políticos, acusaciones cruzadas y críticas al Gobierno de Daniel Noboa. El Concejo aprobó por unanimidad la licencia sin sueldo de Aquiles Álvarez desde el 10 hasta el 24 de febrero de 2026, tras su solicitud por asuntos “estrictamente particulares”. Pero el momento de más tensión fue el cruce verbal entre Soledad Diab y Cinthia García.

Aunque la licencia fue aprobada por unanimidad y permite que Tatiana Coronel subrogue la Alcaldía hasta el 24 de febrero, el foco se trasladó rápidamente al enfrentamiento entre ambas concejalas.

Soledad Diab, exconcejal del Partido Social Cristiano (PSC) y ahora independiente, intervino para expresar su respaldo a Aquiles Álvarez. Durante su intervención, leyó desde un dispositivo electrónico y lanzó un mensaje directo hacia su colega.

“Cuando una mujer en política no defiende la justicia no es solo una omisión, es una traición al mandato que le ha sido confiado. Mirar a otro lado por conveniencia no es neutralidad, es complicidad”, afirmó. Sus palabras generaron reacciones inmediatas en el Salón de la Ciudad.

Concejala: "No le voy a permitir ninguna falta de respeto"

Cinthia García, concejala socialcristiana, pidió la palabra para responder. Previamente había señalado que la justicia debe actuar con imparcialidad en el caso de Aquiles Álvarez.

“Puedo decir que soy una persona con convicciones claras, exactamente las mismas desde que inicié mi carrera política hasta la actualidad”, expresó.

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil junto a Diab. Juan Daniel Ponce

Además, sostuvo que el alcalde tiene derecho a defenderse y que será la justicia la que determine su responsabilidad. Luego respondió directamente a Diab: “No le voy a permitir ninguna falta de respeto, señora Soledad Diab”.

Sin solicitar nuevamente la palabra a la alcaldesa subrogante, Diab replicó: “Usted le ha faltado a Guayaquil al referirse a nuestro líder, mucho cuidado”. La respuesta de García fue breve y tajante: “Su líder”.

Más allá de la aprobación de la licencia, el intercambio evidenció las divisiones políticas dentro del Concejo de Guayaquil y el impacto que el proceso judicial contra Aquiles Álvarez está teniendo en la administración municipal.

