Aquiles Álvarez pide comparecer ante la Asamblea: esto es lo que se sabe

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, remitió un oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, solicitando ser recibido de manera voluntaria en el Pleno legislativo. En una lancha hacia Puná, Álvarez reiteró su disposición de comparecer voluntariamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con el objetivo de informar públicamente sobre la gestión municipal y abordar temas de interés nacional.

“Más allá de lo establecido legalmente, los alcaldes no estamos sujetos a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, sino por el respectivo concejo municipal. Sin embargo, estoy encantado de asistir. Solicito públicamente que se me asigne una nueva fecha y que sea ante el Pleno, para poder hablar no solo del puente, sino de otros temas que preocupan a todos los ecuatorianos”, expresó Álvarez.

El alcalde enfatizó que su comparecencia no es una obligación, pero que la considera una oportunidad valiosa para dialogar directamente con los legisladores. “Gracias por darme la oportunidad de llevar a la Asamblea Nacional temas que muchos ciudadanos quisieran plantear. Espero la nueva fecha y que sea en el Pleno”, concluyó.

El alcalde de Guayaquil fue llamado a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Foto: René Fraga/ Expreso.

Aquiles Álvarez no asistió a la sesión de la Comisión de Biodiversidad

El alcalde de Guayaquil no asistió a la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Para la mañana del 31 de julio de 2025, dicha instancia legislativa había previsto recibirlo para tratar el proyecto de construcción de un paso elevado en el sector de Los Ceibos, en el puerto principal.

La sesión estaba programada para las 10:00 del 31 de julio de 2025. La Comisión de Biodiversidad está bajo control del movimiento oficialista ADN. Esta mesa ya intentó convocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para que compareciera por la crisis hídrica en la capital, pero tampoco se presentó.

