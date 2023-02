La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó este miércoles 22 de febrero para tratar la calificación de las solicitudes de juicio político en contra del ministro de Transporte, Darío Herrera Falcónez, presentadas por los legisladores Jorge Abedrabo García y José Chimbo Chimbo.

La Asamblea establece fecha para el juicio político al exministro Patricio Carrillo Leer más

Ellos buscan la censura del secretario de Estado por un supuesto incumplimiento de funciones en temas de vialidad, sobre todo en Bolívar.

La sesión se instaló a las 14:09. El secretario de la comisión leyó el orden del día, en el que constaban las dos solicitudes. Sin embargo, tras finalizar la lectura, se conoció que la asambleísta Ana Belén Cordero había pedido el cambio del orden del día.

Ella mocionó la suspensión de la calificación de las dos solicitudes de enjuiciamiento político, para evitar una posible ilegalidad al iniciar el trámite de estos pedidos cuando otros procesos similares están en curso.

Casi media hora después la Comisión de Fiscalización resolvió, con cinco votos afirmativos, suspender la calificación de las solicitudes de juicio político en contra del ministro.

Fiscalización culmina etapa de pruebas en proceso de juicio político a Carrillo Leer más

El portal informativo de la Asamblea Nacional recoge que el trámite de estas solicitudes se retomará una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se pronuncie sobre la devolución del expediente de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo; del secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez; y de la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, que propusieron Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, “por cuanto no procedería la acumulación de procesos que no guardan conexidad de hechos e identidad de personas, y porque no llegaron completas las firmas de respaldo”.

“Estaríamos vulnerando el inciso último del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dice: ‘Si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el CAL remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso’. En este momento no ha finalizado, ni siquiera ha iniciado, el proceso de juicio político de los anteriores funcionarios mencionados, con lo cual nosotros no podríamos avocar conocimiento a un siguiente juicio político, sin tener una resolución del CAL”, puntualizó Cordero.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, informó que tres legisladores retiraron sus firmas de respaldo a la solicitud de juicio político en contra de Carrillo, Borja y Flores.

“En cuanto la comisión reciba la respuesta del CAL, se convocará a sesión para resolver lo que considere pertinente, a fin de cerrar el proceso anterior y dar paso a la calificación de una nueva solicitud de juicio político, en el orden en que fueron remitidas al organismo”, informó la Función Legislativa.