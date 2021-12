La apertura de la frontera norte da un respiro comercial

La noticia cayó por sorpresa. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional autorizó ayer la reapertura total del paso fronterizo del puente internacional de Rumichaca. La decisión llegó pese a la confirmación de un segundo caso de la variante ómicron de la COVID-19 en Guayaquil.

La resolución del COE se dio a conocer minutos antes de que arranque en Cartagena de Indias el décimo Gabinete Binacional entre Colombia y Ecuador. El primero al que acude el presidente Guillermo Lasso. Su homólogo, Iván Duque, fue el primero en agradecer el gesto de apertura ecuatoriano.

En las poblaciones fronterizas de Tulcán e Ipiales había expectativa por este encuentro. Ecuador había decidido que la apertura sea paulatina. El pasado 15 de diciembre se inició la primera fase del levantamiento de restricciones, al permitir el paso de camiones con mercadería internacional por el puente de Rumichaca.

Pero la aparición de nuevas variantes tenía inquieto al comercio fronterizo. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, temía que el plan trazado se trastoque por la presencia de nuevas variantes, pero tras la experiencia adquirida en vacunación y respuesta ante la pandemia, esperaba que esto no suceda. “También se han fortalecido mucho tanto Ecuador como Colombia, no solo en los insumos sino en experiencia. Confiamos en que esto (la presencia de ómicron) no represente un problema grave. Lo es, pero que no sea tan trascendental”.

En el lado colombiano veían con similar inquietud la confirmación del primer caso de ómicron. Jeimy Termal, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ipiales, reconoció que recibió con gran preocupación la noticia y temió que ello provocara que el Gobierno ecuatoriano tome alguna decisión en torno a la reapertura de la frontera, pero fue lo contrario. “Esperamos que ahora todos los sectores económicos sigan cumpliendo las fases”.

Ella se refería a que, según el cronograma inicial, el próximo 1 de enero estaba previsto que arranque la segunda fase con la habilitación del paso peatonal, y luego seguirían los vehículos de acuerdo con la placa.

Según la información emitida ayer por el COE, “se dispone la apertura inmediata por el paso fronterizo de Rumichaca”, y se decreta “el ingreso y salida de vehículos de todas las modalidades de transporte, así como de flujos peatonales, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y los requisitos de ingreso establecidos por la autoridad sanitaria”.

La reapertura estará vigente por un mes y luego las autoridades sanitarias ecuatorianas harán una evaluación sobre los impactos generados por la decisión del COE Nacional.

En el hipotético caso de que la ómicron u otra cepa obligue a uno o ambos Gobiernos a detener el plan, Termal considera que sería muy perjudicial para el sector, ya de por sí golpeado. No obstante, lo ve lejano, dado que los planes de vacunación de ambos países avanzan y al fijarse protocolos es cuestión de cumplirlos.

Inseguridad

Con el cierre de la frontera, los pasos informales o trochas, a decir de los líderes gremiales, se han fortalecido y constituido en fuentes de organizaciones delictivas. Incluso hablan de algunas muertes violentas y desmanes en esos pasos.

Impuesto

También existe la expectativa de que ambos Gobiernos acuerden puntos que favorezcan y dinamicen las economías fronterizas, como un impuesto al valor agregado (IVA) diferenciado para constituir a las fronteras en sitios preferenciales de compras.