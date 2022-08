No es la primera vez que salta el nombre de Aparicio Caicedo en un hecho de injerencia en la designación de autoridades de control. Así como la elección de Raúl González como superintendente de Bancos se vio opacada, en febrero de 2022, la pugna por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también tuvo como protagonista al ahora consejero de Gobierno

A vísperas de que Sofía Almeida deje la presidencia del Consejo, EXPRESO publicó los chats filtrados entre la asesora 4 de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia, Karen Sichel, y el asesor 3 grado 4 del Pleno del Consejo de Participación, Alejandro Gallo, sobre temas internos el CPCCS.

Audio revela la injerencia del Ejecutivo para que renuncie el superintendente de Bancos designado Leer más

En esas conversaciones, además de tratar las reformas a los reglamentos, análisis jurídicos para la ampliación de plazos de los concursos de designación de autoridades, entre otros temas, el nombre de Caicedo aparece como una figura clave para dirimir una mayoría que apoye la ampliación del plazo de las postulaciones a las comisiones ciudadanas de selección para el proceso de designación del contralor general del Estado.

Amigos. Mi respuesta frente a los audios publicados hoy por ⁦@teleamazonasec⁩ pic.twitter.com/5RPIG9SUeQ — Aparicio Caicedo C. (@AparicioCaicedo) August 9, 2022

“Estaba hablando con Aparicio (Caicedo). Para que Ibeth (Estupiñán) también vote”, dijo Gallo a Sichel en esa conversación y le advirtió que "con lo que vamos a hacer hoy vamos a perder la mayoría. Por favor ese tema de la mayoría debemos resolver urgente desde mañana con Aparicio. Si estamos conscientes todo de eso, verdad?".

Una prueba más de que la política contamina el Consejo de Participación Ciudadana Leer más

Sobre su involucramiento, el entonces consejero ad honorem Caicedo indicó a este Diario que era “común y corriente” que dos instituciones del Estado coordinen y que, a la final, no había nada irregular en los chats. Sin embargo, asintió que desde la Presidencia de la República se le daban "criterios jurídicos" a la expresidenta del Consejo, Sofía Almeida. "(Ella) pedía un criterio jurídico de la Presidencia y se le daba un criterio de un tema que le atañe a todos los ecuatorianos. Eso es perfectamente legal y legítimo".

Asimismo, al igual que con la designación de González, Caicedo negó que hayan intentos de favorecer a supuestos nombres de personas afines al Gobierno para que integren las comisiones ciudadanas de selección para la elección del titular de la Contraloría General del Estado.

El 9 de agosto de 2022, un audio revelado por Teleamazonas mostró una nueva injerencia de Aparicio Caicedo en otra función del Estado. Esta ocasión, el consejero de Gobierno increpó a Raúl González por no haber desistido de la terna que el presidente Lasso envió al Consejo de Participación para la designación del nuevo superintendente de Bancos.

"Tú me diste la palabra de algo y no lo cumpliste", se escucha decir a Caicedo en la llamada telefónica grabada y le recuerda que "quise hacer terminar esto de una buena forma”, pero que ante la asistencia de González, “vas a terminar peor que antes”. En el audio, Caicedo hace hincapié en que el presidente Lasso “no te quiere en su terna”.