Apagones Quito: Caos vehicular en el segundo día de cortes de energía

Apenas se cortó la energía eléctrica en barrios del norte de Quito como El Condado y Cotocollao el flujo vehicular se estancó por casi una hora. En la avenida Mariscal Sucre y Rumihurco quedaron atascados los automotores.

Quito: los horarios de los apagones para este sábado 28 de octubre Leer más

LEE TAMBIÉN: Apagón Quito: El caos vehicular fue uno de los principales problemas en la capital

La ciudadanía hizo reclamaba por la presencia de agentes de tránsito que reemplacen las funciones de los semáforos que quedaron sin funcionar por la falta de energía eléctrica. "Es increíble que no haya ni un agente, debieron estar antes que se vaya la luz", dijo Rosa Paspuel, quién esperaba transporte para ir a su trabajo en el centro.

En medio del caos, dos buses, además, chocaron al intentar pasar al mismo tiempo. Los ciudadanos reportaron la tarde del viernes que los vendedores informales y limpiaparabrisas hicieron de agentes de tránsito para dar paso controlado a los conductores.

"No existe coordinación con los agentes de tránsito ellos prefieren pasar en sus motos o simplemente han desaparecido. Y los conductores creo deben ser mas empáticos, como no existen semáforos toman altas velocidades y no son capaces de permitir el cruce de las laterales", opinó Patricio Andrade.

Apagones: 80 barrios de Quito son los primeros en quedarse sin luz de 08:00 a 12:00 Leer más

La tarde del viernes, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expuso la tardanza en la comunicación de los horarios de cortes para la organización de la Agencia Metropolitana de Tránsito. "Siendo las 05:42 de la tarde, la Empresa Eléctrica Quito (empresa gestionada por el gobierno nacional) AÚN no nos pasa la programación de cortes de energía para el día de mañana. Eso nos vuelve a generar problemas en la ciudad. La @AMT_Quito tiene la disposición de estar lista pero es irresponsable que no nos pasen la programación de recortes con al menos 24 horas de anticipación".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!