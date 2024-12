Apagones inesperados la madrugada del 12 de diciembre en Ecuador: ¿qué pasó?

Los ciudadanos exigen una explicación. Las autoridades gubernamentales no han emitido un pronunciamiento oficial

En la madrugada de este jueves 12 de diciembre, varias ciudades del Ecuador como Guayaquil, Quito, Babahoyo, Santo Domingo, entre otras, experimentaron apagones inesperados entre la 01:00 y 04:00 AM. Hay quienes aseguran en sus redes sociales que durante la mañana, al despertar, aún no contaban con el servicio eléctrico.

Ciudadanía reaccionó en redes sociales

A través de las redes sociales, los ecuatorianos no tardaron en manifestar su preocupación y malestar por esta alteración, especialmente porque los cortes de luz ocurrieron fuera de los horarios establecidos por las empresas eléctricas, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), que distribuye energía en las provincias de la Costa, Bolívar en la Sierra y Sucumbíos en la Amazonía.

¿Apagones en Ecuador terminarán en diciembre? Realidad técnica vs discurso de Noboa Leer más

El consultor y auditor energético, Xavier Serrano, explicó que la causa probable de los apagones fue una "falla general del sistema eléctrico". Además, destacó que este tipo de interrupciones podría estar relacionado con problemas en la generación de energía.

En su cuenta oficial de X, el también docente universitario, señaló que las causas de estos apagones podrían tener su origen en una de las grandes hidroeléctricas del país, como la de Coca Codo-Sinclair, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos.

En la región Costa, muchos coinciden en que el calor de la madrugada empeoró las molestias ocasionadas por los cortes de energía. Nadine García, usuaria en Twitter, expresó que aunque en su sector había un horario de corte programado de 03:00 a 06:00, hubo dos apagones antes de lo estipulado.

RELACIONADAS Las cuatro razones por las que Daniel Noboa anunció el fin de los apagones

sra. Ministra como es posible que teniendo un horario de corte de 3a6am el día hoy en la madrugada hicieron 2 cortes antes del horario establecido?!

En la costa ya empieza a hacer calor de madrugada y esos apagones no dejan descansar bien.@RecNaturalesEC — Nadine Garcia (@NadincitaGE) December 12, 2024

Por su parte, Rodrigo Burbano también comentó sobre la situación, señalando que a las 02:30 de este jueves ya se había producido un corte de energía. Al despertar a las 07:30 , la situación seguía sin mejorar: "La programación era de 19:00 a 22:00 y seguimos sin luz siendo las 8:30 AM. ¡Noboa es un desastre!", publicó.

Este tipo de interrupciones ha generado descontento entre los usuarios, especialmente cuando los cortes no siguen los horarios establecidos por las autoridades. Carolina Lara, residente de Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, también expresó su molestia:

"Cómo es posible que se la pasaron cortando la luz toda la noche... Se fue la luz a la 1:00, volvió a la 1:40. Se fue a las 2:00, llegó a las 3:00. Se fue a las 4:00, llegó a las 4:30. Se fue a las 5:00 y hasta ahora no hay luz. ¡Esto no es un juego!", escribió en su cuenta de X.

Que tremendo HP son #CNELEP #cnel

Cómo es posible que se la pasaron cortando la luz toda la noche...

Se fue la luz a la 1:00 volvió 1:40

Se fue a la 2:00 llegó a la 3:00

Se fue a la 4:00 llegó 4:30

Se fue a la 5:00 hasta ahora que no hay luz.

Esto no es un juego.... — Carolina Lara (@karollaraicaza) December 12, 2024

A nivel más general, esta situación resalta las fragilidades del sistema eléctrico en el país, particularmente en lo que respecta a las fuentes de energía disponibles. En ese sentido, la usuaria @MillybelenT compartió su preocupación para los próximos días, advirtiendo que la demanda de energía será aún mayor.

"Eso mismo va a suceder desde el 20 (de diciembre). Se requieren 4 600 megavatios, pero las termoeléctricas no aportan casi nada, y las hidroeléctricas la mayoría si llueve. Ahora, si no llueve en abundancia, ¿qué pasa? Porque mantenimiento no hay. Las termoeléctricas están en pañales", destacó en su publicación.

Eso mismo va a suceder desde el 20. Se requieren 4600 megavatios, pero las termoeléctricas no aportan casi nada, y las hidroeléctricas la mayoría si llueve. Ahora, si no llueve en abundancia? Porque mantenimiento no hay. Termoeléctricas en pañales. — BETLEHEM TLLGG (@MillybelenT) December 12, 2024

¿Continúa la crisis energética?

Esta situación pone en evidencia que el Sistema Nacional Interconectado sigue dependiendo de las lluvias y aún no presenta una mejora estable, debido a que no se ha logrado cubrir el déficit energético actual, que bordea los 1 000 MW.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Daniel Noboa, aún no están operativas las nuevas turbinas para las centrales termoeléctricas que, sumando 150 MW, no logran satisfacer la demanda total, sobre todo si diciembre es un mes donde el consumo eléctrico aumenta debido a las fiestas navideñas y de fin de año.

Hasta las 09:30 de este jueves 12 de diciembre ni el Ministerio de Energía y Minas ni la Presidencia de la República han realizado algún comunicado ni sus autoridades han emitido declaraciones públicas sobre los apagones inesperados durante esta madrugada.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO