La propagación del coronavirus afecta a todos. Hay, sin embargo, sectores que están aún más golpeados que otros. Hoy, Día de la Madre, se evidencia que el daño para las florícolas es devastador y se extenderá más allá de la emergencia sanitaria. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, asegura que el año está prácticamente perdido para las empresas de su gremio. Hay despidos, cierres y quiebras. En conversación virtual con EXPRESO, Martínez habla de la incertidumbre que ronda a uno de los principales gremios exportadoras del Ecuador.

Tras más de un mes de emergencia sanitaria y aislamiento, ¿cuál es la evaluación en el sector florícola?

El escenario es el mismo que tenemos desde hace cuatro semanas. En términos de capacidad, se está exportando solo el 10 % de la capacidad de las fincas. Eso no significa que sea el 10 % de la facturación, sino del volumen. Ahora hay una baja demanda y una baja de precios. Está golpeando duro a la liquidez. Existe una incertidumbre general que no te permite tomar riesgos hasta que los mercados reaccionen. Ahora la incertidumbre es bárbara e inmanejable. El jueves hablamos con los 180 socios de Expoflores y les dije que no sabemos qué proyecciones habrá.

Sería irresponsable hacer proyecciones si no saben cómo se comportará el mercado.

Ni siquiera sabemos cómo se van a comportar los consumidores, menos las empresas de compra intermedia. Es complicado.

¿Cómo es el mercado y las ventas habituales en el Día de la Madre y cómo será este año?

El Día de la Madre equivale, más o menos, al 10 % de la venta anual del sector. Unos 85 millones de dólares. Ahora ni se llegará a los 26 millones de dólares. No será más según las encuestas y tendencias que estamos levantando.

¿Quiénes venden esos 26 millones de dólares? ¿Cómo están funcionando las empresas?

Hay fincas que hicieron un corte total de su producción. Cortaron hasta la raíz de la planta para no tener producción hasta dentro de un año. El riesgo es que la planta crezca mal.

Además de ser un año sin ingresos.

Es un año sin ingresos, pero con costos muy bajos. Solamente tienes riego y fertilización y luego un poco más de actividad por poda. Estas fincas trataron de asociarse con otras empresas para no dejar de atender a sus clientes. Eso es bueno porque no descuidas a tus compradores. Claro que sus márgenes de ganancias serán muy bajos. Además, mantienes la esperanza de recuperar el negocio. Lo que ha hecho la mayoría de empresas es erradicar un 10 % de las hectáreas cultivadas. Literalmente sacaron las plantas.

En total, ¿en cuánto se redujo el sector?

En más o menos el 20 %. Es bastante y todavía falta porque en las encuestas que hemos realizado podemos ver que los precios por el Día de la Madre se redujeron al 30 % de lo que se tuvo el año pasado.

¿Es decir que la caída de precios es del 70 %?

Exactamente. Además, todavía existe una sobreoferta comparada con la nueva demanda mínima. Se está dando el efecto de los precios bajos. Eso le dijimos a la Asamblea Nacional y al gobierno del presidente Lenín Moreno. La prioridad debería ser analizar cómo bajamos la estructura de costos, porque si seguimos así no vamos a poder competir en precios con las exportaciones ni con las importaciones.

Más aún si se plantean proyectos gubernamentales recaudatorios...

Eso es peor todavía. Es más absurdo aún. En el proyecto de ley no vemos dónde está el enfoque que tiene que ver con la reactivación. Hemos sido muy claros: el enfoque debe ser estructura de costos y liquidez. Eso hay que mantener. Alguien me dijo que la meta debe ser mantener el empleo y yo le dije que no. La consecuencia es mantener el empleo.

¿La consecuencia de una serie de decisiones gubernamentales y de todos los sectores?

Exacto. Uno puede mantener el empleo mientras sobreviva.

Con un ministro de Economía y Finanzas que salió de los gremios y con un ministro de Producción que tiene el mismo pasado, ¿no era más fácil que se tomen en cuenta las necesidades del sector privado?

La política juega a muchas bandas. Se lo he dicho al ministro Martínez. Es una situación muy difícil de manejar y creo que lo más complejo de este país es que nos hemos malacostumbrado todos a depender demasiado del gobierno nacional. Ese nivel de dependencia influye en las decisiones de carácter político y económico. No creo que la posición de los ministros Martínez y Ontaneda sea fácil. Me parece que el proyecto de ley tiene una intención de recaudar fondos y no con eso estoy dudando de que se vayan a usar en la emergencia.

¿Hay fallas dentro del Estado?

Hay dos temas importantes. El primero es que la corrupción sigue, lo hemos visto todos. No es desconfianza de las autoridades, pero la burocracia maneja eso. Uno siente que el aporte voluntario va a ir a los bolsillos de alguien más que para otra cosa. Lo otro es que la situación es complicada. No quisiera estar en sus zapatos, aunque hicimos sugerencias que no fueron escuchadas.

¿Qué sugerencias hicieron como Expoflores?

En lugar de ser aportes al Estado, planteamos que sean aportes para invertir de forma obligatoria. Eso generaría liquidez y movería a la economía.

Con todo lo dicho, ¿cuál ha sido el impacto en el empleo?

Lastimosamente se ha desvinculado a más o menos 8.000 personas.

¿De un universo de cuántos trabajadores?.

Directos eran 55.000.

¿Cuándo mejorarán las cifras?

Lo duro para el sector es que más o menos el 70 % de las ventas del año se concretan en el primer cuatrimestre del año.

El sector perdió prácticamente sus ventas del año.

Ahorita está perdido el año y se perdió liquidez. Ahora viene el verano y ahí no se consume flores nunca.

¿El distanciamiento social también afectará al sector?

Es grave porque no habrá matrimonios, graduaciones ni eventos sociales porque hay un distanciamiento. Ese tipo de ventas no te dan utilidad, pero mantienen a la caja funcionando. Eso no va a existir. Solo contamos con el consumidor regular, pero no sabemos si vaya a seguir comprando.