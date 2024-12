Fin de Año con apagones: ecuatorianos reportan cortes de luz en varios cantones

A tan solo horas de despedir el 2024 y recibir el nuevo año, los habitantes de varios sectores del cantón Guayaquil, incluyendo Cerecita, Progreso, El Morro, el recinto Safando y áreas cercanas a la vía a la costa, se vieron sorprendidos por una inesperada interrupción del servicio eléctrico, reportada por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) a las 07:17 de este 31 de diciembre.

¿Apagones en 2025? Déficit de 1.800 MW pone en riesgo el fin de los cortes de luz Leer más

En la cuenta de X de CNEL se comunicó que los equipos técnicos de esta empresa pública que distribuye la energía eléctrica en todas las provincias de la región Costa acudieron durante la última mañana del 2024 a estos sitios para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el suministro.

A las 09:28, la empresa comunicó que el servicio había sido completamente restaurado tras solucionar los daños ocasionados por una fuerte lluvia durante la madrugada. Sin embargo, tras ese informe posteado en X, usuarios de otros cantones no dudaron en comentar que en sus respectivas zonas aún mantienen cortes de luz no programados, algunos incluso desde la noche anterior.

(Te puede interesar: Resumen del 2024: Los hechos que marcaron el año en Ecuador y definieron su destino)

Usuarios reclaman por corte de luz que superan las 10 horas

La situación generó malestar en otros sectores, donde los problemas continuaron. Usuarios como Junior Piedra, de Pasaje, El Oro, se quejaron en la red social antes llamada Twitter: Sin luz desde las 22:30 y hasta esta hora no arreglan y no tenemos luz , es decir 10 horas casi sin luz !!! O bien son ineficientes o bien están ganando la plata Vaca soñado los trabajadores o contratados de cnel!!! Y hoy es último día de año !! Que regalo", escribió.

Pasaje El Oro se reportó sin luz desde las 22:30 y hasta esta hora no arreglan y no tenemos luz , es decir 10 horas casi sin luz !!! O bien son ineficientes o bien están ganando la plata Vaca soñado los trabajadores o contratados de cnel!!! Y hoy es último día de año !! Que rega — JUNIOR PIEDRA (@ABOGADO82) December 31, 2024

En el sector Entre Ríos, en la parroquia La Puntilla, del cantón Samborondón, María Pamela compartió en redes sociales su frustración por la falta de energía. "Por qué no arreglan como debe ser los transformadores @DanielNoboaOk hasta cuando uno soporta esto", manifestó. Con ella coincidió Andrés Santos, otro habitante del sector.

¿Continuará la crisis eléctrica en el 2025?

El 2025 llega con incertidumbre para los ecuatorianos, que aún enfrentan las secuelas de la crisis eléctrica que marcó al 2024. A pesar de que el gobierno de Daniel Noboa había asegurado que los apagones cesarían el 20 de diciembre, y desde esa fecha no se han implementado cortes de luz programados, los ciudadanos siguen experimentando interrupciones inesperadas, como ocurrió en este último día del año.

Apagones en Ecuador: ¿Qué futuro le espera al país ante la crisis eléctrica? Leer más

Mientras tanto, aún no se logra cubrir el déficit del Sistema Nacional Interconectado, pese a que se han activado la central hidroeléctrica Alluriquín (perteneciente a la Toachi PIlatón), que aporta 68 MW, y ya está en operación una segunda barcaza que genera hasta 100 MW. No obstante, otras contrataciones para incorporar megavatios adicionales no han tenido el impacto esperado, debido a los retrasos en la puesta en marcha de las centrales térmicas de Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

Aunque las lluvias en las zonas donde se encuentran las hidroeléctricas han permitido una estabilización de la situación, los expertos alertan que el estiaje en la región andino-oriental persistirá hasta febrero o marzo de 2025. Así, el Gobierno se enfrenta al reto de cumplir su promesa de erradicar los cortes de luz, mientras la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro eléctrico sigue siendo una preocupación constante para los ecuatorianos.

Para leer más contenido de EXPRESO, ¡suscríbete aquí!