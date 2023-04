Una nueva salida. Andrés Seminario renunció este 3 de abril de 2023 a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la Republica. El ahora exsecretario no brindó mayores detalles de los motivos de su dimisión en la publicación de Twitter que realizó anticipándola. Con él, ya son tres las personas que se han encargado de la comunicación del Gobierno de presidente Guillermo Lasso y no han logrado mantenerse en dicho cargo.

"Gracias por la oportunidad de servirles, ecuatorianos y ecuatorianas", publicó Seminario en su cuenta de Twitter, anticipando su salida del Gobierno. Diario EXPRESO se comunicó con el exsecretario, sin embargo, no hubo respuesta. Por su parte, el equipo de comunicación de la Secretaría indicó que su dimisión aún no era oficial, puesto que no había un documento.

Tras su publicación, el exsecretario Andrés Seminario eliminó su cuenta de Twitter.

La salida de Seminario se da horas después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionara en una entrevista concedida a Ecuavisa que, una vez más, su Gobierno ha tenido falencias en el campo de la comunicación. Asimismo, se da cuatro días después de la cadena nacional del primer mandatario donde hizo hincapié en que el juicio político en su contra es un intento de "asesinar" su reputación; misma que fue criticada por la ciudadanía.

La posesión de Gustavo Manrique y José Antonio Dávalos como los nuevos ministros de las carteras de Relaciones Exteriores y Ambiente, respectivamente, fue uno de los últimos actos oficiales en el que Andrés Seminario participó como secretario de Comunicación.

Prev Next Durante la posesión de los nuevos ministros, Seminario conversó con los asambleístas oficialistas. RICHARD JIMÉNEZ

Previo a su posesión como canciller, Gustavo Manrique también conversó con Andrés Seminario. RICHARD JIMÉNEZ

Seminario fue el tercer secretario de Comunicación del Gobierno del presidente Lasso. En dicha cartera de Estado, en un inicio, estuvo Eduardo Bonilla, quien renunció a su cargo el 16 de junio de 2022. Asimismo, Leonardo Laso, quien reemplazó a Bonilla, estuvo alrededor de cuatro meses como secretario de Comunicación cunado dimitió el 11 de octubre de 2022.