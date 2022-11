ENTREVISTA. Andrés Seminario ha acompañado al presidente Guillermo Lasso desde hace siete semanas al frente de la Secretaría General de Comunicación y dice que ha logrado revertir la tendencia a la baja de la popularidad del primer mandatario. Es partícipe de comunicar las cosas que hace el Gobierno como van sucediendo.

- En su posesión anunció que aplicaría cinco ejes. ¿Cómo le fue en esa tarea?

- Creo que nos ha ido bastante bien, porque hemos logrado revertir una tendencia que había tanto en percepción de gestión como en percepción de credibilidad. Ahora las cifras están creciendo y es producto de un trabajo en equipo.

- ¿Ha costado aplicar sus cinco ejes cuando trabaja personal de los gobiernos anteriores?

- El presidente no ha cambiado, lo que hemos cambiado son algunos formatos, prioridades en el proceso de comunicación, y estamos contando las historias de una manera diferente; pero en esencia Guillermo Lasso sigue siendo quien es, el presidente elegido por los ecuatorianos. Entonces esa esencia no la cambiamos y la intención nunca fue cambiarla, sino encontrar la forma en la que su comunicación fuese más cercana, empática, que tuviese más emocionalidad, elementos que hemos incorporado a los procesos.

- ¿Las redes sociales y la desinformación les ganan? ¿Por qué demoran tanto en reaccionar?

- Creo que hay que diferenciar las cosas: por un lado está la verdad y por otro lado la veracidad; la que construimos cuando hacemos cosas que se conviertan en noticias, como entrega de viviendas, resolver problemas de las cárceles, entrega de hospitales, esa verdad luego es tergiversada por las redes y en defensa a la libertad de expresión permitimos que se tergiverse. Contamos nuestra versión.

Estamos usando todas las herramientas: redes sociales, cadenas nacionales, reuniones con los medios...

Andrés Seminario, secretario general de Comunicación.

- ¿Es prudencia entonces?

- No es prudencia. Cada quien ejerce su derecho a decir las cosas como cree que son y nosotros estamos en la obligación de explicar cómo son. Eso hemos estado haciendo.

- A veces la respuesta demora.

- Creo que lo importante es entender que el trabajo del Gobierno del Encuentro es en favor de los ecuatorianos y no de corregir las malas informaciones que circulan en Twitter. Nos enfocamos en que las cosas sucedan y las vamos contando en la medida que sucedan.

- ¿Qué es lo importante?

- Que se hagan las cosas, porque la única manera en la que podemos contar que estamos generando obras, beneficios, desarrollando este plan gubernamental, es hacerlo. No podemos hablar de viviendas construidas si no las construimos, o hablar de hospitales si no se hacen, equipan y entregan.

Él (Lasso) es un convencido del derecho que tienen los medios y los ciudadanos de expresar lo que piensan. Andrés Seminario, secretario general de Comunicación.

- ¿Que el presidente haya suspendido su viaje y asumido el liderazgo de las acciones por los atentados le subió la aceptación que estaba en descenso?

Creo que fue muy importante. Resalto dos cosas, porque no es solo que suspendió el viaje, se apersonó del problema y empezó a liderar el Puesto de Mando Unificado, por lo que empezamos a ver muy buenos resultados.

- ¿Se va a ver a un presidente más crítico con los medios?

- Creo que debemos remitirnos a los hechos. El presidente empujó durante años una Ley de Comunicación que hoy necesita solamente de un reglamento, que está en proceso, pero que lo que hace es dar a los medios toda la libertad que antes no tenían. Está en la responsabilidad de cada medio tomar la decisión de cómo asume esa libertad. Estamos convencidos de que si algo refuerza la democracia es la libertad de expresión. Y entre mayor libertad de expresión, mayor democracia.

- ¿Por qué tributó cero dólares entre 2015 y 2021?

En ese período yo era consultor profesional en libre ejercicio. Los profesionales en libre ejercicio, para poder cobrar a los clientes, generan una factura que genera una retención, porque si no las empresas no me hubiesen podido pagar. Cada vez que yo generé una factura, generé una retención del impuesto a la renta y eso significa que pagué anticipadamente el impuesto a la renta. No significa que no pagué, sino que lo pagué antes.