El político ecuatoriano Andrés Arauz no aparece en un video afirmando que va a replicar "el modelo venezolano" en su país, aunque así lo aseguran internautas que comparten unas imágenes manipuladas cuando se acercan las elecciones generales extraordinarias, cuya primera vuelta es el 20 de agosto.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp (+34 648434618) sobre un tuit que difunde una grabación en la que aparece Arauz hablándoles a sus seguidores desde el interior de un vehículo.

"Vamos a replicar el modelo venezolano en nuestro país. Me reuní con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tenemos una identidad común como latinoamericanos. Por eso nuestra integración regional se centrará en toda Latinoamérica y el Caribe", se le escucha decir al político en el video.

Usuarios de Facebook también se hacen eco de esta misma grabación, precisamente cuando en Ecuador se han convocado unos comicios generales inéditos, después de que el actual presidente, Guillermo Lasso, decretara la llamada "muerte cruzada" y disolviera el Congreso.

HECHOS: Se trata de una falsedad que vuelve a difundirse en el marco de unas nuevas elecciones en Ecuador. El video fue manipulado para reemplazar su audio original y en una entrevista Arauz negó tener planes de replicar el modelo venezolano en su país, tal y como lo prueba un rastreo en el perfil de Facebook del político y una búsqueda avanzada en Twitter.

EL AUDIO ORIGINAL DEL VIDEO FUE REEMPLAZADO

En primer lugar, el montaje circula al menos desde 2021, cuando Arauz todavía era aspirante a la silla presidencial por la coalición Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017). Perfiles de Tiktok, Facebook, Twitter y Youtube ya compartían esta desinformación hace dos años.

En ese sentido, un rastreo en la página oficial de Facebook de Arauz permite localizar la versión original del video, con la que se puede comprobar que el audio fue alterado.

Las imágenes se corresponden con una transmisión en directo del líder correísta publicada el 18 de octubre de 2020, en las que contaba a sus seguidores que se dirigía a una concentración en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito. El político no hace referencia en ningún momento al tema de Venezuela.

El fragmento al que después le añadieron el audio manipulado empieza en torno al minuto 1.05, aunque la grabación se extiende por más de una hora.

Para ese entonces, el político correísta y su compañero de fórmula, Carlos Rabascall, estaban a la espera de que las autoridades electorales les permitieran continuar con la carrera electoral, tras una impugnación presentada por otro dirigente.

Así lo reseñó la prensa local y un tuit de Arauz del mismo 18 de octubre.

DIJO TODO LO CONTRARIO EN UNA ENTREVISTA TELEVISIVA

Por otra parte, una búsqueda avanzada de Twitter conduce a dos mensajes antiguos que ya habían desmentido la grabación falsa.

A modo de prueba, las cuentas adjuntaban una entrevista de Arauz en el canal ecuatoriano Teleamazonas, donde se pronuncio de manera totalmente opuesta. EFE Verifica encontró indicios de que los desinformadores cortaron partes de esa entrevista para utilizarlos después en el otro video.

Así, por ejemplo, Arauz dice en la entrevista: "Nosotros no vamos a replicar el modelo venezolano de ninguna manera", mientras que en el audio manipulado se prescinde del "no" inicial y se escucha "vamos a replicar el modelo venezolano", seguido de otro audio que no se acopla bien a la primera frase y se escucha con cortes.

LA POSTURA DE ANDRÉS ARAUZ

En todo caso, si bien Arauz no dijo —ni en 2021 ni ahora— que imitaría el modelo político venezolano en Ecuador, este representante sí se ha pronunciado a favor de políticas del Gobierno de Maduro.

Por ejemplo, en una reciente entrevista en Telesur, el político apoyó la narrativa de que Venezuela vive un "bloqueo criminal" y consideró "absolutamente correcta" la presunta estrategia de diversificación económica que se lleva a cabo en ese país.

EFE Verifica ya ha desmentido en otras oportunidades videos manipulados de Arauz, como por ejemplo uno con el que se le acusaba de hacer campaña en estado de ebriedad.

En conclusión, una grabación que muestra a Arauz afirmando que replicará el "modelo venezolano" en Ecuador es un montaje. El audio original fue reemplazado de manera engañosa y se usa para desinformar desde hace dos años.