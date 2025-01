Andrea González sobre el debate presidencial: "realmente les dimos y les dolió"

En 2023, Andrea González Nader fue candidata a la Vicepresidencia en las elecciones extraordinarias, tras la muerte cruzada. Su binomio, Fernando Villavicencio, fue asesinado al salir de un mitin político días antes del debate presidencial de primera vuelta. Aunque quiso asumir la candidatura, Christian Zurita terminó reemplazando a Villavicencio.

Le puede interesar: Licencias para campaña: audiencia de acción de protección se aplaza nuevamente

Luego de que su participación en el debate presidencial obligatorio genere expectativas alrededor de su candidatura, Andrea González Nader, candidata a la Presidencia por Sociedad Patriótica (lista 3), conversa con Diario EXPRESO sobre la estrategia utilizada durante el careo, los cuestionamientos alrededor de su perfil y el camino para aprovechar el empujón del debate.

González es ingeniera ambiental. Antes de sus candidaturas a la Vicepresidencia y Presidencia, intentó llegar a la Viceprefectura del Guayas junto a Unidad Popular y a la Asamblea Nacional con el movimiento Concertación y el Partido Socialista. Ha dirigido y asesorado oenegés medioambientales.

Hackean el Instagram de Andrea González. La candidata presidencial acusa a la "mafia política" y afirma: "No me van a callar".



Revisa más 👉 https://t.co/L5bh1ePJiq pic.twitter.com/R1wAIDXx0T — Diario Expreso (@Expresoec) January 24, 2025

Andrea González: ¿una sorpresa electoral o un trabajo meditado?

- ¿Cómo valora la conversación, principalmente digital, que generó su participación en el debate presidencial?

Nos veníamos preparando desde hace más de un año y medio para entrar al debate con esta propuesta que llega al joven y al mayor; al agricultor y al industrial. Lo vimos reflejado en la cantidad de visitas a nuestra página web, donde está el plan de gobierno.

Le puede interesar: ¿Daniel Noboa ya piensa en la nueva Asamblea? Tres pistas que explican los vetos

Elecciones 2025: El debate dejó notoriedad, pero ¿una tercera opción? Leer más

- Sin embargo, hay quienes señalan que solo se dedicó a atacar al correísmo y no ha expuesto qué haría si llega al Palacio de Carondelet.

En un debate vas a hacer dos cosas: competir en el tema argumentativo y conectar con un electorado. Dar una lista de propuestas en 15 segundos o 25 segundos no tiene ningún efecto. Lo importante es hacer que las personas conozcan tu línea de pensamiento para llevarlos al plan de gobierno, donde van a tener tiempo de analizar tus propuestas. Y a eso fue lo que le apuntamos.

- ¿La estrategia fue atacar?

Esa era la estrategia. Creo que fue Rafael Cuesta quien dijo que entré con una estrategia de 90% ataque y 10% propuestas; y que ese 10% lo suple explicando muy bien.

Le puede interesar: Elecciones 2025: Los jóvenes ven con vergüenza ajena a candidatos bailar en redes

- ¿Su respuesta a Luisa González por los cuatro niños de Las Malvinas fue preparada?

La respuesta que se ha hecho viral salió netamente del contenido del debate, yo no llevaba preparado eso. Simplemente es una realidad que he vivido porque he trabajado con muchas ONG y sé cuánto les molesta la politización de sus luchas.

González fue sorteada en el segundo grupo de candidatos para el debate. TOMADO DEL CNE

Anticorreísmo o anticorrupción, ¿Cuál es la estrategia de Andrea González?

- Unos días después del debate, el expresidente Rafael Correa publicó en X que su candidatura es parte de una estrategia del presidente-candidato Daniel Noboa. ¿Es así?

Si estoy aquí, dejando a un lado mi vida familiar, es porque creo que lo podemos hacer mejor. Entonces, no hay absolutamente nada más (con el presidente-candidato Noboa) que mis buenos deseos al inicio de su gestión para que esto salga adelante. Creo que realmente les dimos y les dolió porque incluso era deschavetado lo que escribía en redes sociales.

Hay un electorado que juega mucho al voto vergonzoso. Nosotros le apostamos siempre a una población mucho más grande, el voto del Yasuní. Andrea González Candidata a la Presidencia por el PSP

Le puede interesar: "¿Quién puede detener esto? El país está en grave riesgo", dice Abad a la Asamblea

- ¿Su cruce con González, los nombres ‘exóticos’ de sus planes y las frases virales no terminan por banalizar un espacio que es informativo?

Totalmente. Sin embargo, no es banalizar el debate hacer un hilo histórico para entender la realidad. Si no sabes de dónde vienes, tampoco vas a entender a dónde vas. No es (un discurso de) anticorreísmo, es anticorrupción.

- Su estrategia funcionó, según la última encuesta de Comunicaliza, que ya la ubica en un tercer lugar, aunque aún alejado de Daniel Noboa y Luisa González.

Las encuestas son una foto de un momento. Hay un electorado que juega mucho al voto vergonzoso. Nosotros le apostamos siempre a una población mucho más grande, el voto del Yasuní. Son más de 5 millones de votos de personas que votan por sobre lo utilitario buscando más el plano moral.

Andrea González Nader, ingeniera en Gestión Tecnológica en Medio Ambiente, activista y política ecuatoriana, ha destacado tras su participación en el debate presidencial del 19 de enero de 2025.



Conoce más sobre ella: https://t.co/ZgxdhgEZNh pic.twitter.com/QIOpWXMomc — Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2025

¿Cómo Andrea González aprovechará el empujón del debate?

- ¿Qué hará para aprovechar el empujón que tiene después del debate? ¿Cambiará de estrategia de campaña?

Tengo muchos mensajes de ‘Andrea, no veo ni un cartel tuyo en Guayaquil’. Pues no lo van a ver, esta campaña es increíblemente austera. Hemos calculado y nuestra carta a jugar siempre fue el debate.

Le puede interesar: ¿Qué pasa si cometo un error al votar? ¿Puedo borrar mi elección?

Esta campaña es increíblemente austera. Hemos calculado y nuestra carta a jugar siempre fue el debate. Andrea González Candidata a la Presidencia por PSP

- Quienes empiezan a verla como una opción electoral ponen como reparo el auspicio de Sociedad Patriótica. ¿Quién la rodea a usted?

Las mismas personas que han trabajado con nosotros en este proyecto desde el inicio y las que están siendo parte de este plan de gobierno. Lucio Gutiérrez es asambleísta desde hace un año y medio. Es decir, él consiguió la curul sin mi candidatura. Hay mucha gente que desconoce que Lucio Gutiérrez ya era asambleísta y que viene haciendo un buen trabajo, que no le debe nada a la justicia, que puede caminar libremente por la calle y que no necesita a Andrea González.

- Otros sostienen que le quita votos a Noboa, abriendo paso a la candidatura de Luisa González.

Nuestra estrategia siempre fue llegarle al voto del Yasuní, no al de Daniel Noboa ni al de Luisa González. Hay politólogos que dicen que yo le quito votos a todos, incluso a los que tienen menos intención de voto y a los indecisos.

Le puede interesar: Luisa González evita definir el gobierno de Maduro en Venezuela: su postura en CNN

- ¿Cree que este empujón le alcanza para dar una sorpresa en la elección?

Siempre es un reto competir con chequeras infinitas. Es la principal debilidad de esta campaña. Al mismo tiempo también es una oportunidad porque recibimos este apoyo real de la gente. No está nada dicho. Nos toca en este momento cambiar a una estrategia mucho más agresiva en redes. Se verán sorpresas, todo a su tiempo.

Mira la entrevista completa con la candidata presidencial Andrea González

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!