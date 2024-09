Andersson Boscán y Mónica Velásquez, de La Posta, responden a Felipe Rodríguez

Tras el anuncio de Felipe Rodríguez sobre su decisión de renunciar como abogado de La Posta, Andersson Boscán y Mónica Velásquez han emitido respuestas públicas para clarificar su posición y responder a las afirmaciones realizadas por el exabogado del medio digital.

Rodríguez sobre La Posta: "Querían ganar credibilidad, pero a costa de mi honor" Leer más

Rodríguez, en su declaración, argumentó que la Fiscalía no había ocultado información relevante sobre el supuesto plan para asesinar a Andersson Boscán y su familia. Rodríguez afirmó que la Fiscalía había informado a su cliente sobre los riesgos hace más de un año y que siempre les brindó acceso al informe. Además, defendió que Fernando Guerrero, fiscal del caso, continuó investigando diligentemente y que la Fiscal General Diana Salazar no intervino ni ordenó la paralización de la investigación. Rodríguez también indicó que las copias del informe fueron solicitadas bajo una condición de confidencialidad para garantizar la seguridad de la familia Boscán, y desmintió que el fiscal le hubiera entregado el documento en secreto.

¿Qué más dijo Rodríguez? Revísalo aquí

La respuesta de Boscán y Velásquez

En respuesta, Mónica Velásquez expresó su agradecimiento por las palabras de Rodríguez, pero subrayó que su versión de los hechos difiere significativamente. Velásquez insistió en que la Fiscalía sí ocultó información crucial, afirmando que el informe sobre el atentado contra su familia fue conocido a través de colegas periodistas y no directamente de la Fiscalía. Según ella, no se abrió una investigación adecuada en el momento en que se conoció el informe, y La Posta se vio obligada a hacerlo público para alertar a las autoridades debido a la falta de acceso al documento.

Velásquez también afirmó que, a pesar de que Andersson Boscán era testigo del Estado, la Fiscalía no le proporcionó la información necesaria para tomar precauciones. Finalmente, aseguró que solo recientemente se logró obtener una copia del informe después de una larga espera.

Luis Felipe Rodríguez renuncia a seguir defendiendo a La Posta: aquí sus razones Leer más

Mi respuesta a Felipe Rodríguez:



Felipe, aprecio mucho tus palabras como amigo y abogado patrocinador de la Posta. Pero mencionas un caso que tiene de por medio a mi familia, mis hijas y mi madre.

Al ser una postura pública, me veo obligada a responder de forma pública:



1.… https://t.co/EWVaQcD0QG — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) September 14, 2024

Por su parte, Andersson Boscán, quien mantiene una relación de amistad y profesional con Rodríguez, comentó que la decisión de Rodríguez de "apoyar a la Fiscalía" es comprensible en el contexto actual. Boscán destacó que no se llevó a cabo una investigación adecuada en el momento en que el informe fue conocido y que, a pesar de los intentos de Rodríguez por obtener copias del informe, enfrentaron reiteradas negativas. La investigación realizada por la Fiscalía consistió en una consulta superficial al CIES, sin avances significativos, según Boscán. También mencionó que el documento llegó a La Posta bajo la condición de que no se hiciera público, lo que motivó la decisión de abandonar el país. Aseguró que algunos detalles relevantes podrían no haber sido completamente entendidos por Rodríguez, pero consideró que son cruciales para comprender la situación.

RELACIONADAS El crimen de Rubén Cherres entra en el caso La Posta

Con @FRM87 me une una amistad de muchos años, además de una relación profesional. Hoy, entre la Fiscalía y la Posta, ha escogido a la primera. Me parece lógico y comprensible.



Le deseo lo mejor en su nuevo camino. Sabe bien que tiene mi cariño, respeto y gratitud.

Sin embargo,… — Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) September 13, 2024

Andersson Boscán y Mónica Velásquez abandonaron por segunda vez el país

Andersson Boscán y Mónica Velásquez, de La Posta, abandonan otra vez Ecuador Leer más

Este 10 de septiembre, el medio digital La Posta informó que su socio fundador, Andersson Boscán, y la periodista de investigación Mónica Velásquez, dejaron el país tras enfrentar amenazas constantes que ponían en riesgo sus vidas y las de sus familiares. Ambos comunicadores solicitaron asilo en Canadá, tras recibir recomendaciones de varias organizaciones internacionales de protección a periodistas.

En un comunicado, La Posta reveló que la decisión fue motivada por una creciente persecución del crimen organizado y de instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado y los cuerpos de inteligencia ecuatorianos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ