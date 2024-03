Andersson Boscán: ¿Qué dicen los chats por los que Fiscalía lo investiga?

La Fiscalía General del Estado (FGE) dispuso la noche del miércoles, 13 de marzo de 2024, una investigación penal en contra del periodista Andersson Boscán por el presunto delito de acción pública, que surge a raíz de las conversaciones que tenía Boscán con el narcotraficante Leandro Norero y que fueron publicadas por la misma institución el 18 de diciembre de 2023, cuando salió a la luz el caso Metástasis.

Boscán reaccionó, casi inmediatamente, al pedido de Fiscalía de investigarlo. "Celebro que Fiscalía investigue(...) ya he rendido y seguiré rindiendo explicaciones", escribió en su cuenta de X.

Celebro que Fiscalía investigue, lejos de metástasis y sus delitos asociados al crimen organizado, las 34 páginas de chats que me pertenecen en un expediente de 50 mil.

Por supuesto, ya he rendido y seguiré rindiendo explicaciones. Lamento desinflarles la emoción a un par 😉. — Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) March 14, 2024

Pero, ¿qué dicen los chats?

Los chats -en los que interviene Boscán- encontrados por Fiscalía en el celular de Norero datan de junio de 2022 a octubre del mismo año.

"Hola, hermanito", escribe a las 20:44 del 25 de julio de 2022, el usuario Snturdz, quién sería el periodista Andersson Boscán, según los chats agrupados por Fiscalía. Norero responde igual: "¿Cómo vamos, hermanito?". Desde esa hora, el periodista y el narcotraficante mantienen una conversación puntual y sin muchos detalles. Hasta que Norero suelta un mensaje diciéndole "perdido". Boscán, inmediatamente responde y se justifica: "Me desconecté de redes unas cuantas semanas, hermano. Me dio un virus feo, pero ya en pie".

Más adelante Boscán le pregunta: "¿Cómo va tu caso?, me contaron que avanza bien". A lo que Norero responde: "Ya estás bien, hermano. ¿Cómo está la familia? Sí, ñaño. Gracias a Dios Muy bien. En cualquier momento las buenas nuevas".

Al cabo de unos minutos, el periodista responde y extiende una invitación a Norero: "Me alegra mucho. Tenemos que tomarnos un café cuando salgas, para que me cuentes la novela". Según los chats publicados, Boscán le explica al narcotraficante -asesinado el 3 de octubre de 2022- que está presentando un proyecto a una productora internacional para hacer algo "como lo que hicimos en Paz y Plomo", pero en Venezuela, México, El Salvador y otros países. Si sale eso, continúa Boscán, "nos lanzamos internacionalmente".

"Belleza, ñaño. Avísame acá y de una ahí está la gente", le contestó el narcotraficante. Más adelante se queja de la fiscal que lleva su caso y dice: "es una puerca, ñaño. Imagínate, quiere vincular a mi mamá, una señora de 65 años". Boscán, responde: "Está tostada".

Leandro Norero fue asesinado el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Canva

Días después, el 30 de julio de 2022, en un extracto en el que la Fiscalía detalla que el tema central es "apoyo en redes sociales e información de empresas públicas por parte de Norero", la conversación entre Boscán y Norero continúa.

Norero envía varios archivos en imágenes al periodista Andersson Boscán, sin escribir una sola palabra. Por las capturas publicadas por la Fiscalía, parecerían los banners informativos que publica La Posta, medio de comunicación fundado por Boscán. A este mensaje, el periodista respondió: "Ya pegué una puteada".

El intercambio de mensajes sigue entre saludos y estados de ánimos. Hasta que Boscán contó a Norero que estaba investigando temas de aduanas y Petroecuador, específicamente la parte política. Lo demás, como contrabando y drogas, no le interesaban, aclaró el periodista.

A esto, el narcotraficante respondió que activaría "ojos y oídos" en todos lados para colaborar con el cruce de información: "De una, me pongo en eso, ñaño", finalizó Norero.

¿Cuál fue la reacción de Boscán a lo publicado por Fiscalía?

Al siguiente día de que Fiscalía publicó los chats, es decir, el 19 de diciembre de 2023, Boscán respondió a través de su programa Café La Posta. “Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. Sé que para algunos será raro, pero a mí me gusta mucho que no me maten y por lo general tú no le dices a un narco, estoy investigando el narcotráfico”, manifestó, haciendo énfasis en que le preguntó a Norero solo del tema de la corrupción en las aduanas y no del narcotráfico porque podía poner en riesgo su vida. .

Además, Boscán dio detalles del porqué mantenía una comunicación directa con Norero. Aseguró que él fue solo una fuente. Incluso, señaló por qué lo trataba de "hermano", "ñaño", "brother" en la comunicación expuesta por Fiscalía: "Había mucha sorpresa porque trataba a Norero de hermano, es un genético que tiendo a mal utilizar, pero hay una explicación. Un periodista, es una persona que recibe información de distintas fuentes. Estas no son ni buenas ni malas, son fuentes".

