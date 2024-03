López Obrador "no descarta" reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves 14 de marzo que "no descarta" aprobar una reforma que reduciría la jornada laboral a 40 horas semanales tras los reclamos de la oposición, que acusó en el Congreso al partido del mandatario de frenar la iniciativa.

"No lo descartamos, lo que pasa es que estamos ahora en temporada electoral y no queremos actuar de manera irresponsable, vamos a esperar a que pase la elección porque, si no, nos van a acusar de que estamos sacando raja política", manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante respondió a cuestionamientos sobre las acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo líder en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó el miércoles que la oposición quiere votar por la iniciativa, pero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de López Obrador, lo ha impedido.

El mandatario pidió el martes aplazar hasta después de las elecciones del 2 de junio la discusión en el Congreso de las reformas que duplicarían el aguinaldo a 30 días de sueldo, extenderían la licencia de paternidad a 20 días y reducirían de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral.

