Es imperativo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral trabajen en recuperar la confianza ciudadana en su labor y en los resultados de las elecciones. Esta es una de las principales conclusiones de un conversatorio sobre los recientes comicios que se desarrolló en la Universidad Casa Grande, con la intervención de tres politólogos graduados en esa institución.

“Si no confiamos en los resultados, no confiamos en que se está respetando la voluntad popular, al final del día no confiamos en quienes nos están gobernando”, advirtió la analista política e investigadora Arianna Tanca, según la cita un comunicado de la universidad.

El analista Jorge Chuya, además de destacar la caída del Partido Social Cristiano en Guayaquil, resaltó la estrecha diferencia de los primeros lugares en la disputa por Quito. “Estos resultados no hay que verlos como algo meramente local, sino que en el futuro pueden repercutir a nivel nacional”, anticipó.

La también licenciada en Ciencias Políticas, Paula Nimbriotis, se refirió a la obligatoria paridad de género y el real impacto de esa disposición. En ese sentido, destacó que en 2019 hubo 308 candidatas entre prefecturas y alcaldías y que solo 18 mujeres fueron elegidas para esos cargos, es decir, un 8,62 %.

A su criterio, esto no se debe reducir al cumplimiento de una cuota de género y para ello los partidos y movimientos políticos deben apostar por la formación política de las mujeres.

El conversatorio fue moderado por la docente e investigadora Ingrid Ríos, indicó la universidad.