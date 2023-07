A través del Decreto Ejecutivo número 822, el presidente Guillermo Lasso ,expidió el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, donde se hace énfasis en el análisis psicológico para medir la honestidad de los aspirantes a militares y donde se enfatiza la creación de Unidades de Confianza. Esto, con la intención de mejorar la calidad moral de quienes conforman las filas uniformadas del país, según lo ha mencionado el primer mandatario.

En el Título 9, el reglamento de 64 páginas especifica las pruebas de confianza y determina que cada una de las fuerzas establecerá, dentro su organización, Unidades de Confianza dependientes de la Dirección de Inteligencia "como órganos asesores del Jefe del Estado Mayor de la Fuerza”.

Señala, además, que estas Unidades de Confianza contarán con presupuesto, equipo tecnológico y personal capacitado y serán responsables de la aplicación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los exámenes de confianza y la presentación de los informes correspondientes.

La organización y atribución de estas unidades, señala el reglamento, serán establecidas en la normativa que regula los exámenes de confianza al personal de las Fuerzas Armadas.

En estas pruebas de confianza, describe el escrito, se analizará el estrés de voz, para reconocer si una persona presenta reacciones significativas de engaño, es decir, tiende a mentir, según se menciona en el artículo 115.

Asimismo, en el mismo artículo, se le hará pruebas psicológicas, socioeconómicas y toxicológicas. La primera para determinar la forma de comportamiento de las personas, la segunda para analizar su patrimonio y nivel de endeudamiento y la tercera para medir la cantidad de alcohol o sustancias sujetas a fiscalización que se haya ingerido.

Estos exámenes de confianza se aplicarán tanto en la selección de los nuevos aspirantes a militares, así como en los procesos de ascenso. También el reglamento establece que estos exámenes se aplicarán en los procesos de asignación de cargos sensibles como en labores de lucha contra el narcotráfico, control de bandas, contrabando y unidades de investigación e inteligencia.

El artículo 119 menciona que, dentro del personal militar, quienes no pasen estos exámenes serán reubicados en un reparto unidad administrativa que maneje información que no sea considerada como sensible. A ellos, se les hará una nueva prueba que, de no aprobar, no se le determinará una función específica y pasará a ser militar “A disposición”.

Ya como militar “A disposición”, tendrá una tercera oportunidad para la prueba de confianza y de no pasarla, su caso será evaluado.

“Los exámenes de confianza deberán ser aplicados, de forma motivada, sin que pueda constituirse en un mecanismo discrecional para separar sin fundamentos al personal militar”, detalla el documento.