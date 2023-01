CONTEXTO: El martes 3 de enero, en el primer día hábil del año, el presidente Guillermo Lasso dijo en Guayaquil que mejorar el servicio de salud será uno de los principales objetivos de su Gobierno en 2023 y formuló varios anuncios relacionados con esa meta. Un día después, entrevistado vía Zoom, el ministro José Ruales le amplía a EXPRESO algunos de esos temas.

El presidente Guillermo Lasso anunció que este año construirán cinco hospitales. ¿Dónde estarán ubicados? ¿Está previsto construir otro pediátrico? Porque hemos publicado que el Francisco de Icaza Bustamante parece tener su capacidad desbordada.

El anuncio fue que se van a entregar o iniciar la construcción de cinco hospitales. Hay dos que se van a entregar, uno que fue la renovación del de Manta, que empezara en 20 días; y el de Pedernales, que esperamos que la obra se entregue a finales de marzo y luego empezaremos ya el proceso de funcionamiento. Pero además tenemos previsto iniciar el de Quinindé (Esmeraldas), el de Alausí (Chimborazo), y una repotenciación total del Hospital de Santa Cruz, en Galápagos, mientras desarrollamos un proyecto más grande.

¿Y sobre un hospital pediátrico?

De lo que usted dice vamos a ampliar e intervenir muchos hospitales, entre ellos el Icaza Bustamante. Justamente el hospital pediátrico ha tenido dificultades en la atención, en el número de camas, en los servicios del quirófano. Los quirófanos no han estado funcionando al 100 %, recién reabrimos el servicio de quirófano en Emergencia, la atención para la unidad de quemados. Entonces, va a haber una ampliación y repotenciación. También en el Hospital Universitario de Guayaquil. Ahí tenemos un edificio que ha estado abandonado, que está en obra gris, se va a repotenciar esa zona para la atención de pacientes y un área para diálisis. También ya está listo el contrato para ampliación y repotenciación en el hospital Abel Gilbert.

Los tres, en Guayaquil.

Al mismo tiempo estamos rehabilitando el hospital de Zaruma; el de Baeza, con nuevos quirófanos; el de Machachi. Y tenemos por contratar, están financiadas, repotenciaciones. Por ejemplo, en Sangolquí, en el hospital Santa Teresita; en el hospital Delfina Torres de Concha, que estuvo abandonado en Esmeraldas, o el hospital de Borbón, que ha sido priorizado por el señor Presidente. Esto es en el área hospitalaria, pero en el primer nivel también nos interesa mucho fortalecer.

¿De qué manera?

Habrá intervenciones que se están desarrollando en convenio con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), especialmente en la Amazonía y en la Sierra, también algunos de la Costa. La idea es trabajar en todos. Por ejemplo, con el Comité Amazónico estamos trabajando en Shushufindi; también vamos a trabajar con el GAD de Montecristi. Hay 50 que van a ser priorizados.

Ministro, solo para precisar: entonces, en los 5 hospitales que anunció el presidente Lasso están incluidos los dos de Manabí? ¿Así es, verdad?

Así mismo.

El presidente Lasso también dijo que Manabí es la provincia con más prevalencia de diabetes? ¿A qué se debe eso?

Uno de los temas que no se han estado atendiendo adecuadamente son las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros hemos hecho un levantamiento de la información, por ejemplo, casi la mitad de las personas que tienen hipertensión arterial no conocen que la tienen, por lo tanto no pueden ser controladas. Igualmente sucede con las personas que tienen diabetes. En el caso de Manabí, hay un factor ambiental, las condiciones de vida, el sobrepeso, la obesidad que también pueden generar diabetes tipo 2. La frecuencia de la enfermedad en Manabí es más alta, pero ocurre en el resto del país también.

Perdone la insistencia, pero las características de la población de Manabí, su entorno, su alimentación, son similares a las de las otras provincias de la Costa. ¿Por qué se da esa mayor prevalencia allí?

Primero, la diabetes está presente en todas las provincias del país. Hay una mayor prevalencia en Manabí, pero no significa que no haya en las otras. Al momento de observar encontramos que las características genéticas, es decir, familiares de la población manabita, o de los manabitas que viven en otros sitios -no es solamente el lugar de residencia, sino el lugar de origen-, hay una proporción un poco mayor que en la población general. (...) Con el programa ‘Hearts’ estamos dando a todas las unidades un laboratorio para la identificación temprana de factores de riesgo, tanto de glucosa como de hemoglobina glicosilada y también el perfil lipídico, es decir, el nivel de colesterol, de triglicéridos, qué son los factores de riesgo de esta población. Empezamos ya en el Puyo, en Pastaza, y vamos a intensificar ese programa justamente en la provincia de Manabí este año.