Amotinamiento en cárceles se salda con decenas de muertos en menos de 12 horas

Dolor, desesperación, impotencia, así se sentían decenas de personas afuera del recinto carcelario de Guayaquil, uno de los tres escenarios de Rehabilitación Social donde se produjeron amotinamientos que terminaron en una masacre sin precedentes en el país que, hasta la noche de este martes 23 de febrero de 2021 dejaba 75 reos muertos.

El desgarrador grito desde el interior de un vehículo Chevrolet concho de vino, parqueado en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 alteró más a los desconsolados familiares de privados de la libertad, que no sabían con certeza qué ocurría adentro.

El lamento era porque una de las ocho personas asesinadas hasta ese momento era su familiar. Así les habían informado vía telefónica, desde el interior de la cárcel.

Los familiares de los presos clamaban afuera de las cárceles de Guayaquil información para saber cómo estaban. CHRISTIAN VASCONEZ

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, manifestó en su cuenta de Twitter “que todo se ejecutó por la mano de organizaciones criminales para sembrar violencia”. Ante eso se activó un Puesto de Mando Unificado para ver la situación en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Maribel, esposa de un detenido, manifestó que desde la noche del lunes se trasladó desde Quevedo al Puerto Principal porque por las redes sociales se informó que en una de las cárceles de la ciudad se habría registrado un amotinamiento. “Quería saber qué había pasado, pero esa noche nadie me dio información. Me quedé en la casa de un familiar y en la mañana me dirigí nuevamente hasta el recinto carcelario. Nunca pensé que algo así podía ocurrir. Le he pedido a Dios que mi esposo no esté entre los muertos o heridos”.

Una situación similar se observó en la Penitenciaría del Litoral, ubicada a 500 metros de la Zonal 8, en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, donde también fueron asesinados al menos 10 privados de la libertad.

En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional informó que Criminalística reportaba más de 50 PPL (persona privada de la libertad) fallecidos en los centros de privación de libertad de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Una cifra que se elevó con el transcurrir de las horas.

Personal militar fue desplegado en todas las cárceles para colaborar en las acciones que emprendió la policía para controlar la situación. CHRISTIAN VASCONEZ

En la misma red social, la Fiscalía General del Estado también informó que en la cárcel de Turi, en Cuenca, 38 PPL fueron asesinados. Los accesos al centro fueron sitiados al conocerse el amotinamiento de reclusos de los dos pabellones de máxima seguridad. Dos reclusos habrían intentado fugar lanzándose desde una altura de ocho metros.

Fuentes policiales revelaron que la reyerta entre presos se habría producido porque dos bandas delincuenciales: los Choneros y Lagartos buscan el control de las cárceles del país.

Pasadas las 16:30, Edmundo Moncayo, director nacional del Servicio Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), manifestó que hay grupos de intransigentes de organizaciones delictivas que luchan por tener beneficios y ventajas, por seguir delinquiendo al interior de los centros de privación de la libertad de la misma manera que lo hacían afuera”. El funcionario confirmó que en El Turi hubo 33 muertos y 8 heridos; en Cotopaxi 8 PPL fallecidos: mientras que en la Regional de Guayaquil contabilizaron 21 muertos. Finalmente indicó que hubo 62 personas fallecidas en las tres cárceles. Media hora después de la rueda de prensa que ofrecieron las autoridades penitenciarias, se registraron otros amotinamientos. A las 21:00, en su cuenta de Twitter, el SNAI informó "que, se continúa realizando el levantamiento de información en los centros penitenciarios y, se registra el aumento de decesos de 13 PPL; de las cuales, 6 son del CPL Guayas No. 1 y 7 pertenecen al CPL Guayas No. 4".

Personal élite de la Policía Nacional y militares fueron desplegados a los centros carcelarios para controlar la situación, y evitar intentos de fuga.

El panorama afuera del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en Cotopaxi, era similar al de Guayaquil y Cuenca. Según la Policía, 8 ppl fueron asesinadas en esa cárcel con armas cortopunzantes.