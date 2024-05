La amiga de Fabiola Gallardo dice que Salazar se extralimitaba

Tatiana Villafuerte Moreno, exasesora de Pablo Muentes en la Asamblea Nacional y amiga de la expresidente de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, entregó versión en el caso Purga, en el que se investiga una presunta estructura organizada.

Su declaración libre y sin juramento se centró en desmentir dos afirmaciones hechas por Mayra Salazar, en su testimonio anticipado del 28 de marzo pasado, en la Corte Nacional.

La primera fue que Villafuerte elaboró el fallo del juez Alberto Lino Tumbaco con el que daba la razón, en segunda instancia, a Muentes, en su juicio contra el Banco del Pacífico.

Sobre esto, la exasesora contó que conoció a Muentes en octubre de 2022, luego de renunciar a su cargo de jueza en la Unidad de Violencia Contra la Mujer en Guaranda.

Aseguró que ella no elaboró el fallo, pero sí asesoró a Muentes, pues ella como jueza conocía el lenguaje técnico de los documentos de ese proceso. “Esas consultas se orientaban a que yo le explique en un lenguaje sencillo, lo que en lenguaje técnico le remitían los abogados constitucionalistas Rafael Oyarte e Ismael Quintana”.

La segunda afirmación de Salazar fue sobre la cercanía de Villafuerte con Gallardo, pues Salazar indicó que eran pareja.

Sobre esto, Villafuerte aseguró que conoce a Gallardo desde 2020, y que hubo dos momentos en su amistad en la que estuvieron alejadas.

Uno de esos momentos fue del 17 de agosto al 6 de noviembre de 2023. La razón fue las atribuciones que se tomaba Mayra Salazar. “Tenía un exceso de confianza y atribuciones, al punto de contestar los mensajes personales de Fabiola Gallardo, así como sus llamadas. Esto debido a que Mayra Salazar conocía todas las claves personales, yo le indiqué que al no saber con quién mismo estaba chateando me abstendría de comunicarme”.

Villafuerte aseguró que Salazar intenta confundir a la Fiscalía. Al ser preguntada sobre el chat que recibió de Salazar, en donde le remite el acta resumen de la audiencia del juicio civil de Muentes vs. Banco del Pacífico, la abogada dijo que ella no se lo pidió y que si en ese chat respondió con un Ok y pidió que le llame por Signal, fue porque utiliza esa aplicación para comunicarse. Pero que la conversación fue para pedirle su comentario jurídico para que la comunicadora pueda ponerlo en redes sociales. Después de esa ocasión no volvió a ser consultada sobre el tema.

“Es tan falso lo manifestado por Mayra Salazar que puedo pensar que responde a una retaliación, porque de todo el círculo cercano de Fabiola fui la única que siempre manifestó su desconfianza hacia Mayra”.