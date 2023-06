"Usted decide mi doctora", dice el mensaje que le habría llegado a la fiscal general Diana Salazar a la 01:21 de este jueves 1 de junio de 2023. La advertencia estuvo acompañada de un vídeo en el que aparecen siete personas portando armas de largo alcance que visten jeans, zapatos deportivos y botas negras.

De fondo se aprecia un plástico negro y piso de tierra. Quienes aparecen en el vídeo en el que se escucha a una persona profiriendo las amenazas no muestran sus rostros. La persona que habla parece un hombre joven que lee la alerta.

TERRIBLE| A la madrugada de hoy, la Fiscal General del Estado @DianaSalazarM2 recibió este video en el que un grupo armado amenaza con asesinar a su hija y a ella. “Decide bien o serás mi próximo objetivo militar”, advierte. Es claro el mensaje de donde viene @MashiRafael Ecuador… pic.twitter.com/huOvwGoVZR — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) June 1, 2023

"La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti. Pero esta vez no creo que te me salves", señala. Dice que tiene todas las ubicaciones de la funcionaria incluso una en la ciudadela El Condado, en el norte de Quito.

" Ya vas a cumplir años no quiero arruinar tu fiesta matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir, esto es fácil y sencillo, si no te vas por las buenas te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno así es que decide bien Dianita no hagas que use todo mi poder, mi gente mis armas que son más de las que tu piensas y te imaginas", se escucha en el vídeo. La advertencia, que al parecer era mucho más larga concluye diciendo: "creo que esto está demostrado, así es que decide bien o será mi próximo objetivo...".

En un comunicado la Fiscalía señaló que "condena todo tipo de intimidación, hace un llamado a la opinión pública y a organismos internacionales a estar vigilantes, y reafirma su compromiso con la ciudadanía de seguir cumpliendo su trabajo, sobre la base de la Ley".

"Además de los recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estado, en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado", señala el comunicado.

Añade que la Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado en general a mantenerse vigilantes ante todo intento de tomarse la institución por cualquier vía y a cualquier costo.