Álvarez sobre Marcela Aguiñaga: "Marqué distanciamiento por su doble discurso"

Un nuevo roce en el correísmo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habló este 17 de enero de 2024 sobre su relación con la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Dijo que el tema del Quinto Puente fue el punto de quiebre que originó su distanciamiento.

Daniel Noboa deroga decreto que entregaba proyecto del quinto puente a Guayaquil Leer más

(Lea también: ¿En dónde quedará ubicado el quinto puente de Guayaquil?)

En noviembre de 2023, la prefecta Aguiñaga asintió la decisión del presidente Daniel Noboa de derogar el decreto ejecutivo con el cual Guillermo Lasso inició el traspaso del proyecto al Municipio de Guayaquil. Decisión que, según una primera declaración de Álvarez, respondía a que ella "buscar una cercanía directa con el presidente (...)".

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, sostuvo que el gobierno de Daniel Noboa liderará el proyecto del Quinto puente o Viaducto Sur de Guayaquil. Señaló que se coordinará con cantones de la Prefectura del Guayas.



Los detalles: https://t.co/DPTG5nRoo1 pic.twitter.com/xc51ckqDpO — Diario Expreso (@Expresoec) December 1, 2023

Aquiles Álvarez sobre Marcela Aguiñaga: “Busca una cercanía con el Presidente” Leer más

Esa postura de Aguiñaga, según indicó Álvarez en una entrevista radial, provocó que, hasta ahora, mantenga distancia. "No me gustó como manejo el tema del Quinto Puente, que a mi no me importa con tal que lo hagan. Pero el doble discurso me molestó (...)", acotó.

(Lea también: Álvarez a Noboa sobre el quinto puente: "Guayaquil recordará este día")

Según recordó el alcalde, "ella pedía que trabajemos en conjunto para tener la competencia del Quinto Puente, pero, por congraciarse con el presidente, cambio el discurso de la noche a la mañana. No converso con ella, le deseo lo mejor".

Álvarez incluso sostuvo que el distanciamiento se mantiene al nivel institucional, indicando que "coordinamos, pero cada vez que me invita envío a un delegado. Yo no puedo ser falso, a mi me molestó ese tema (del Quinto Puente)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!