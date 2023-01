Alvarado, Glas y Mera, racha ganadora en la justicia

En los últimos días, la justicia le ha sonreído a tres exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa.

El último caso es el de Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia durante el correísmo, quien recibió este viernes 27 de enero el beneficio penitenciario de la prelibertad tras permanecer más del 40 % de la condena en la cárcel.

El día anterior fue el turno del exvicepresidente Jorge Glas, a quien la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, le concedió la unificación de penas solicitada por su defensor Christian Palacios. No dio paso a la prelibertad porque argumentó que debe tratarse en otro trámite. Glas está libre desde noviembre de 2022.

La semana pasada al exsecretario de Comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, el juez Geovanny Freire le concedió el pago de una caución de 10.000 dólares.

El beneficio se dio para que pueda defenderse en libertad en el caso del retiro de su grillete, que recibió cuando era investigado por posible peculado en el caso Secom, en el que se ratificó su inocencia.

Es evidente que el Gobierno necesita acuerdos para gobernar, más aún en la crisis institucional que enfrenta con el inicio de la investigación que se hizo pública en días pasados”.

María Teresa Torres, abogada en libre ejercicio y experta en Derecho Penal

¿Coincidencia? David Mesa, abogado del exsecretario de Comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, opina que sí.

No existen suspicacias. Lo que está generando son precedentes de cumplimiento de la normativa. En el caso del doctor Alvarado hubo investigaciones desde 2019.

David Mesa, abogado de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación

Considera que la gente tiene que saber que “aquí no existe suspicacia, lo que está generando son precedentes de cumplimiento de la normativa”.

Contó que en el caso las investigaciones vienen desde 2019, la audiencia estuvo convocada hace más de seis meses y por distintas razones no se dio. “Para mí es una coincidencia que no tiene nada que ver con ningún pacto debajo de la mesa”. Asegura que Alvarado está reuniendo los 10.000 dólares para pagar y volver al país. Pero eso no ocurrirá antes de las elecciones seccionales.

Diego Guarderas defiende a Alexis Mera. Para él, cada una de las defensas ha llevado adelante su propia estrategia. “Ha coincidido en tiempos y enhorabuena que se empiece a enderezar el accionar de la justicia ante condenas injustas y persecución a nivel judicial por fines políticos básicamente”, dijo.

Para César Montúfar, exasambleísta y acusador particular en el caso Sobornos 2012-2016, es totalmente paradójico que mientras esas personas están haciendo uso de todos los instrumentos judiciales que tienen para obtener beneficios como la prelibertad o la unificación de penas sin haber devuelto un solo centavo al Estado, “al mismo tiempo desde Fiscalía no se avanza un ápice en los procesos de investigación previa”.

Incluso los procesos en que las sentencias ordenaban a la Fiscalía proseguir por otros delitos no han continuado. Es una moneda de dos caras que tendrá como resultado la impunidad.

César Montúfar, exasambleísta y acusador particular en el caso Sobornos

Afirma que en esos casos lo que se encuentra es una parálisis absoluta y ninguna de las denuncias y los procesos de investigación avanzan. “Es decir, el pacto es, por un lado, liberar a todos y ya no investigar más”, concluye.

El detalle

Análisis. La abogada María Teresa Torres dice que en el caso de Mera era legalmente procedente. No emite criterio para los casos de Glas y Alvarado.