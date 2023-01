La justicia le sonríe a otro exfuncionario del gobierno del expresidente Rafael Correa sentenciado por corrupción. A la unificación de penas que le concedió una jueza de Pichincha al exvicepresidente Jorge Glas se le sumó este viernes el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera.

El exfuncionario condenado por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016 a ocho años de cárcel recibió este viernes 27 de enero el beneficio de la prelibertad que le concedió un juez de la Unidad Judicial Penal de Ambato. El pedido había sido sorteado al juez Galo Rodríguez Calle.

Tribunal de la Corte no da paso al recurso de revisión de Alexis Mera en caso Sobornos Leer más

Según el análisis del juez se otorgó el beneficio porque el exfuncionario de Correa, uno de los únicos que cumplió con la condena de ocho años impuesta en el caso, cumplió con los requisitos establecidos en la ley.

Dispuso que cumpla con la presentación periódica en uno de los centros de privación de libertad de Guayas los días lunes de 08:00 A 14:00. Entre las prohibiciones que trae la resolución están no ingresar artículos prohibidos, no consumir alcohol y sustancias ilícitas, no salir de la provincia de Guayas y de Santa Elena y otras.

El judicial dispuso que se gire la respectiva boleta de libertad en favor de Mera. La audiencia se cumplió este viernes entre las 09:00 y las 11:40. El Sistema Nacional de Atención Nacional (SNAI) anunció que en la tarde emitiría su posición sobre el caso. Alexis Mera estuvo detenido alrededor de cinco años.