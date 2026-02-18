Expreso
Aluvión en Alausí
Este miércoles 18 de febrero se reporta el descenso de un aluvión de lodo y piedras sobre el cementerio de Alausí.Ecu911

Aluvión en Alausí este miércoles 18 de febrero: esto es lo que se sabe

En varios tramos de este cantón de Chimborazo se reporta la caída de material lodoso y sedimentos

Las fuertes lluvias siguen afectando localidades en Ecuador. La tarde de este miércoles 18 de febrero se reporta un aluvión en un sector del cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, lo que ha generado la reacción de las entidades de respuesta a emergencias.

La Secretaría Nacional de Riesgos informó a las 14:48 de este miércoles 18 que, debido a las lluvias que soportó Alausí en las últimas horas, se reportó el descenso de material lodoso y sedimentos a una zona aledaña al barrio Chitaquiz.

(Te puede interesar: Lluvias en Santa Elena aíslan a las comunas: "Hay que esperar a que el agua baje”)

La dependencia gubernamental indicó que se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en ese sector, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de la localidad y otras instituciones.

En un reporte preliminar, la Secretaría señaló que existen vías afectadas por el flujo de lodo, así como se prevé "la evacuación preventiva de la población del sector".

SECTORES INUNDADOS EN BABAHOYO

Las fuertes lluvias inundaron un colegio en Puebloviejo y varias calles en Babahoyo

A las 15:00, las autoridades realizan la "evaluación de posibles viviendas impactadas en curso".

Aluvión en Alausí: afectaciones en cementerio

A través de las cámaras del sistema integrado de seguridad ECU911 se observó la caída de flujos de lodo sobre el cementerio de Alausí, a las 14:11 de este miércoles 18 de febrero.

La entidad señaló que, a través de llamadas ciudadanas, se han reportado afectaciones a viviendas, aunque no se detallaron cifras.

Hasta las 15:25, la Secretaría Nacional de Riesgos aún no ofrecía cifras preliminares sobre posibles víctimas o viviendas afectadas por el aluvión.

