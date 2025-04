Más allá de las elecciones 2025: Crisis económica y desesperanza ciudadana

Tras ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de Ecuador 2025, el 13 de abril de 2025, una persistente sombra de incertidumbre económica se cierne sobre una parte importante de la ciudadanía. La preocupación por la subsistencia, la angustia de no saber si los ingresos familiares alcanzarán para cubrir las necesidades básicas hasta fin de mes, sigue siendo una dura realidad para muchos hogares en el país.

En Guayaquil, Gabriela Moreno personifica esta difícil situación. La escasez de oportunidades laborales la obliga a recurrir a trabajos ocasionales como limpieza de casas y lavado de ropa para poder alimentar a sus tres hijos de 8, 12 y 14 años. Su testimonio refleja la prioridad de la supervivencia por encima del proceso electoral.

"Las votaciones no me interesan", confiesa Gabriela con resignación. "Han pasado varios presidentes de distintos partidos y ninguno nos ha sacado de esta pobreza... cada vez hay menos trabajo y obligadamente toca hacer de lo que me ofrezcan. Las elecciones más bien me quitan tiempo para ganar dinero".

El costo de vivir en la informalidad en Ecuador



Un sentir similar comparte Carlos Viteri, un taxista de 45 años que diariamente lucha por cubrir el alquiler de su vehículo ($30 diarios). Su asistencia a las urnas este domingo responde más a la necesidad de evitar la multa electoral de $47, un monto significativo equivalente al 10% del salario básico unificado, que a una genuina convicción cívica.

"Mi preocupación (ayer) no es votar, es porque espero sacar para la guardia del taxi", explica Viteri, evidenciando la inmediatez de sus necesidades económicas. "Por la pobreza, al pueblo le toca ver cómo gana plata. Esperemos que el que vaya a gobernar entienda esto y nos puedan ayudar. Aunque tampoco espero mucho de ellos".

A pesar de ya haber ejercido su derecho al voto, el tema principal de grupos familiares era: “¿El próximo presidente nos sacará de esta pobreza?”. Freddy Rodriguez

Desconexión entre política y realidad

Las voces de estos ciudadanos resuenan como un eco de la precariedad económica que afecta a una porción considerable de la población ecuatoriana. Sus testimonios ponen de manifiesto cómo las dificultades económicas cotidianas pueden eclipsar la importancia del proceso electoral, revelando una desconexión entre las promesas políticas y la urgencia de las necesidades básicas.

Para muchos ecuatorianos, la lucha por llevar el sustento a sus hogares se erige como una prioridad ineludible, una demanda de atención inmediata que trasciende los resultados de las urnas. La incertidumbre económica persiste, dejando en evidencia los desafíos que el nuevo gobierno deberá enfrentar para aliviar la angustia de quienes luchan día a día por la supervivencia.

