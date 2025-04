Luisa González vota en Manabí y denuncia intento de fraude electoral

Pasadas las 09:15 de este domingo 13 de abril, la candidata presidencial Luisa González ejerció su derecho al voto en la Unidad Educativa Carlos Pomerio Zambrano, ubicada en la parroquia Canuto, cantón Chone, al norte de la provincia de Manabí.

Acompañada de decenas de simpatizantes y bajo una persistente lluvia, González caminó desde su domicilio —situado a unos cinco minutos del recinto electoral— hasta la Junta Receptora del Voto número 4, donde emitió su sufragio.

Tras cumplir con su deber cívico, la candidata anunció que viajaría a Quito para seguir de cerca los resultados de la jornada junto a militantes y partidos que le han manifestado su respaldo, entre ellos Pachakutik, Reto, organizaciones de la CONAIE y el Partido Socialista Ecuatoriano.

“Vamos a estar expectantes de cómo se desarrolla el día de hoy las elecciones. Estamos listos para defender la democracia. Ese Estado de Excepción es violatorio al mandato de la Corte Constitucional, lo decretan cuando los partidos políticos estamos unidos”, expresó González al salir del recinto.

Llamado a las Fuerzas del Orden

En su pronunciamiento, la candidata del correísmo hizo un llamado enfático a las fuerzas del orden para que actúen con neutralidad durante el proceso electoral.

“Hago un llamado a la fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a no intervenir a favor o en contra, sino a que se garantice la democracia correctamente. No deben intervenir en el conteo de votos ni en las urnas, sino estar presentes para garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más”, manifestó.

Finalmente, reveló que recibió alertas de inteligencia por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas sobre un supuesto intento de sembrar actas adulteradas con votos a su favor, hecho que aseguró haber denunciado a las autoridades correspondientes.

