Alias Frijolito detenido: pistas sobre el microtráfico en Ventanas

En el procedimiento se encontraron sustancias ilícitas, celulares y sistemas de vigilancia vinculados a la actividad

Un operativo ejecutado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, permitió la aprehensión de alias Frijolito

Un operativo ejecutado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, permitió la aprehensión de alias Frijolito, identificado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo organizado conocido como Pájaros Locos.

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La intervención se realizó en el sector 10 de Noviembre y estuvo dirigida contra un punto de expendio de drogas que operaba en la zona. La acción se desarrolló tras tareas de inteligencia militar que alertaron sobre presuntas actividades de microtráfico.

Con esa información, se ejecutaron allanamientos simultáneos en varios inmuebles, lo que permitió ubicar el lugar donde se almacenaban y distribuían sustancias sujetas a fiscalización, según los datos preliminares del caso.

La intervención se realizó en el sector 10 de Noviembre y estuvo dirigida contra un punto de expendio de drogas Cortesía

El sospechoso cumpliría funciones de microexpendedor

Durante el operativo, alias Frijolito fue detenido en posesión de sustancias ilícitas, además de dinero en efectivo, dispositivos móviles y equipos de vigilancia, elementos que preliminarmente serían utilizados para el control del territorio y la coordinación de la venta de droga. De acuerdo con la información recabada, el sospechoso cumpliría funciones de microexpendedor y vigilante dentro de la estructura del grupo delictivo.

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Las autoridades investigan ahora el alcance de las actividades del detenido y su posible vínculo con otros integrantes de la organización que operaría en distintos sectores de Los Ríos. La evidencia incautada será analizada para determinar rutas de distribución, contactos y niveles de participación dentro de la red.

El caso fue puesto a órdenes de las instancias judiciales correspondientes, mientras continúan las operaciones focalizadas en esta provincia, donde el microtráfico y el control territorial se han convertido en factores asociados a hechos de violencia e inseguridad en zonas urbanas y rurales.

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